Nintndo ne s’attend pas à ce que Hyrule Warriors devienne une saga autonome, mais “les circonstances pourraient se reproduire comme ça”.

Deux choses sont claires en ce moment de la part de Nintendo pour ce nouveaux guerriers Hyrule. Le premier est que le jeu est en vente maintenant sur Nintendo SwitchNous vous laissons notre analyse l’autre jour. La seconde est que ce nouveau Hyrule Warriors: Age of Cataclysm ne donnera pas lieu à de nouvelles livraisons dans ces locaux en tant que série indépendante.

Et il semble que Nintendo est toujours intéressé -videmment- par continuer à étendre le développement de la franchise The Legend of Zelda, mais de la même manière depuis sa création. Cela signifie que jeux de guerriers hyrule, et en général le musou, ne semblent pas être implantés comme tels, bien que n’exclut pas de telles situations à l’avenir.

S’adressant à IGN, à la fois le producteur du La saga Legend of Zelda –Eiji Aonuma– tel que Hyrule Warriors: Age of Cataclysm –Yosuke hayashi– On leur a demandé de faire une saga spin-off du style, en dehors de la jeux de zelda. “Je pense que les circonstances pourraient se reproduire comme ça”, expliqua Eiji Aonuma, “mais je ne pense pas que nous nous attendons à ce que ce soit une saga. Nous le déciderions à nouveau en fonction de nos mérites créatifs, comme cette fois.”

“Je pense que cela dépend de savoir si l’idée que nous avons fait plaire aux fans!”, A ajouté Hayashi. Après cela, on leur a demandé s’ils auraient plus d’idées sur spin-offs entre les jeux Zelda. Aonuma a expliqué que cela, comme avant, devrait être valorisé: “En écho à ma réponse précédente, nous recherchons toujours des projets créatifs avec de la valeur, mais ils ne se produisent que lorsque différentes conditions sont alignées. C’est pourquoi je pense qu’il est difficile de contrôler ces derniers. projets et leur fréquence “.

Quelle était l’idée derrière ce projet? “De Fujibayashi-san, directeur de Breath of the Wild, qui a évoqué le concept. Il pensait que histoire du grand cataclysme de BotW Ce ne serait possible que sur un système où les joueurs affrontaient des hordes d’ennemis, alors il m’a envoyé un projet personnel. Son enthousiasme m’a incité à consulter Hayashi-san.

«Nous avons eu des discussions et des discussions internes sur ce que pourraient être les prochains guerriers Hyrule», continua Hayashi, «mais cela ne s’est pas concrétisé. ‘Utiliser ce système pour raconter l’histoire du Grand Cataclysme’ était un excellent concept, alors nous ne l’avons pas fait il a fallu beaucoup de temps pour monter le projet. “