Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm fait ses débuts sur le marché espagnol et dans le monde entier dans le passé 20 novembre dans Commutateur Nintendo, permettant aux joueurs de découvrir les événements qui ont eu lieu avant les événements du populaire The Legend of Zelda: Breath of the Wild de 2017. À peine quatre jours après le lancement Les chiffres de vente nous sont déjà parvenus et ils ne pourraient pas être plus encourageants: a vendu 3 millions d’exemplaires et c’est devenu le musou le plus vendu de l’histoire.

Hyrule Warriors: Age of Cataclysm, un best-seller

Koei Tecmo, développeurs de jeux, ont été chargés de faire écho aux chiffres de vente de Hyrule Warriors: Age of Cataclysm. Il est passé par le magazine japonais Famitsu, où ils ont souligné que les copies numériques et physiques vendues ont déjà dépassé les 3 millions. Ce qui est vraiment impressionnant, c’est que ces données nous parviennent moins d’une semaine après ses débuts du jeu.

De cette façon, le jeu mettant en vedette Link, Zelda, Revali, Urbosa, Daruk et Mipha a réussi à devenir le musou le plus vendu de tous les temps. En ce sens, il a dépassé les ventes de titres tels que Dynasty Warriors et Warriors Orochi, ainsi que d’autres crossovers tels que Dragon Quest Warriors, Fire Emblem Warriors ou même le précédent jeu Hyrule Warriors, qui a fait ses débuts en 2014.

L’ère du cataclysme devient le musou le plus vendu de tous les temps

La toile de fond du jeu est le grand cataclysme, un événement référencé dans Breath of the Wild. Les joueurs ont la possibilité de participer à la grande bataille qui a eu lieu à Hyrule, auquel participèrent les forces hyliennes, soutenues par les tribus du royaume et les armées de Ganon. Ainsi, le jeu sert à compléter l’histoire que nous avons rencontrée dans le titre 2017; une livraison qui s’est déjà vendue à plus de 19 millions d’exemplaires.

“Koei Tecmo et Nintendo unissent à nouveau leurs forces nous offrir un musou hilarant pour mener la grande guerre qui a eu lieu 100 ans avant The Legend of Zelda: Breath of the Wild », écrivions-nous dans notre revue.