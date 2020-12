Sony Playstation 5 :

Nous continuons notre examen de ventes de jeux au format physique en Espagne, cette fois avec la semaine du 16 au 22 novembre, dans lequel Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm pour Nintendo Switch était le jeu le plus vendu, la semaine de sortie de la PS5, bien que ses jeux soient sortis en magasin quelques jours auparavant.

Semaine de vente 47: du 16 au 22 novembre

1. Hyrule Warriors: Age of Cataclysm (Switch)

2. Fortnite: Le dernier rire (PS4)

3. Fortnite: Le dernier rire (Switch)

4. FIFA 21 (PS4)

5. Animal Crossing: Nouveaux horizons (Switch)

6. Spider-Man Miles Morales (PS5)

7. Call of Duty: Black Ops Cold War (PS4)

8. Assassin’s Creed Valhalla (PS4)

9. Remake de Demon’s Souls (PS5)

10. Grand Theft Auto V (PS4)

Le spin-off de Zelda était le jeu le plus vendu avec d’excellents débuts

Le grand lancement de Noël de cette semaine pour Nintendo Switch, Hyrule Warriors: Age of Cataclysm, était le jeu le plus vendu avec 30400 unités, une excellente figure pour un titre de type musou, qui a profité de l’attraction de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, l’un des plus grands succès de ces dernières années.

En deuxième et troisième place, nous trouvons quelque chose qui ne cesse d’attirer l’attention, un DLC Fortnite qui sort au format physique intitulé Le dernier rire, et que j’ai presque vendu 20000 unités sur PS4 et 15000 unités sur Switch, ce qui nous donne une idée que le jeu Epic Games est toujours en pleine forme, au cas où quelqu’un en douterait.

Dans la semaine de lancement de la PS5, pour trouver l’un de leurs jeux, nous devons passer à la sixième place avec Spider-Man Miles Morales clous sur 5000 unités, qui devra s’ajouter aux 6.800 que j’ai vendues la semaine précédente, avant que la console ne soit en vente. La même chose se produit avec Remake de Demon’s SoulsQu’est-ce que j’ai vendu cette semaine? 3800 unités, et un autre 5200 sept jours avant.

Les autres sorties de la semaine qui ne sont pas entrées dans le top 10 sont Sakuna: Of Rice and Ruin, l’un des dormeurs de l’année, qui s’est vendu 1900 unités sur Switch et 600 unités sur PS4. Mortal Kombat 11: Ultimate vendu 600 unités sur PS5 et 40 sur Switch, Saleté 5 350 unités sur PS5et Watch Dogs Legions 85 unités sur la même console.

Bien que nous ayons déjà donné il y a quelques semaines les ventes de PS5, 43 000 unités en ajoutant les deux modèles, encore une fois pour souligner l’excellente santé de Nintendo Switch, qui a réussi à vendre plus de 12 000 unités, dans la même veine que les semaines précédentes.