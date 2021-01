Sony Playstation 5 :

Ibai Llanos a été l’un des les chiffres les plus importants de l’année s’est produit grâce à son explosion sur Twitch, la plate-forme en direct bien connue qui a servi de centre d’opérations particulier pour organiser toutes sortes d’événements en direct qui sont passés des championnats FIFA 21 par LaLiga ou des tournois caritatifs pour collecter des fonds. pour ceux qui en ont le plus besoin.

Le créateur de contenu basque a commencé sa carrière en tant que streamer chez G2 Esports, l’un des clubs de sports électroniques les plus importants au monde qu’il a signé en janvier de l’année dernière et qu’il a quitté à la fin du contrat, c’est-à-dire le 31 janvier 2021, date à laquelle Ibai s’est séparé de l’entité.

A été le sien Ibai le chargé de faire cette annonce dans son dernier direct, commentant qu’ils ont décidé de ne pas renouveler avec G2 Esports malgré le fait que le club avait mis une offre sur la table et montrant toute leur gratitude au club qui a parié sur eux au cours de l’année écoulée.

J’espère que nous nous reverrons à l’avenir, mais nous avons pris la décision de créer notre propre marque. Dans quelques jours, vous connaîtrez les nouvelles signatures et le nom de ce projet. Merci à tous pour le soutien inconditionnel que vous nous avez apporté en 2020 ❤️❤️❤️ nous allons pour 2021 Ibai (@IbaiLlanos) 13 janvier 2021

Ibai crée votre propre marque de créateurs de contenu

La raison de quitter le club n’est autre que les projets qu’Ibai a avec le reste de son équipe de créez votre propre marque de créateurs de contenu. «Nous voulons simplement avoir notre propre marque, nous ne voulons collaborer avec aucun club ni aucune institution … nous voulons simplement créer notre propre marque, notre propre style et notre propre modèle», déclare Ibai dans une vidéo qui a été mise en ligne sur YouTube.

Ibai a déjà fixé le jour de la présentation de sa propre marque de streamers sera annoncée le 25 janvier Et il doit compter sur ses deux coéquipiers actuels (Reven, Ander et Barbe ainsi que sur de nouvelles recrues qui seront découvertes le même jour. De plus, on découvrira également les sponsors de cette nouvelle aventure qui seront, selon Ibai lui-même, des marques très importantes en Espagne.

Du commentateur d’esports aux sports traditionnels et au streaming

La popularité d’Ibai a commencé à prendre forme il y a quelques années au moment le plus important de l’esport en Espagne. Le créateur de contenu actuel était Commentateur principal de LVP (la plus importante entreprise d’esports de notre pays), racontant avant tout League of Legends mais aussi d’autres sports électroniques comme Rocket League avec un style très particulier et insouciant.

Après son bon travail, Ibai a également fait plusieurs collaborations avec le monde des sports traditionnels et l’année dernière, il a décidé de garer sa carrière de commentateur (même s’il avait proposé de raconter divers sports) pour se lancer dans une aventure en tant que streamer qui, comme beaucoup d’entre vous le savent, Cela a conduit à un succès total.

* Nouvelles en développement.