Andorre C’est quelque chose comme la terre promise pour certains youtubeurs, grâce au fait que beaucoup moins d’impôts y sont payés. ElRubius, avec 39,5 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube, il a récemment annoncé qu’il faisait ses valises pour se rendre dans ce paradis, dans le sillage de Willyrex ou The Grefg. Compte tenu de cette nouvelle, d’autres streamers aiment Alexelcapo ou Ibai Llanos, se sont levés pour défendre le paiement des impôts en Espagne: “Peut-être qu’il est temps d’être responsable envers le reste”, écrivez le premier sur votre compte Twitter. Llanos, qui gagne 1,3 million d’euros par an, a également réalisé une vidéo sur son compte Instagram où il réfléchit sur cette fuite des impôts espagnols par ses collègues de la profession.

Alexelcapo et Ibai Llanos en faveur du paiement des impôts en Espagne

“Aux streamers et youtubers qui suivent l’Espagne et envisagent d’aller en Andorre … Détrompez-vous, donnez-lui quelques tours“Alexelcapo, de son vrai nom Alejandro Fernández, a commencé par dire.” Oui, vous gagnerez plus d’argent mais Si vous êtes dans la position que partir est rentable pour vous, c’est que vous avez beaucoup à vivre. Je le pensais il y a trop d’années. Nous sommes au milieu de l’une des plus grandes crises sanitaires du souvenir et oui, nous augmentons nos impôts. Oui, j’ai aussi des démangeaisons quand je le vois et en même temps je gagne plus assez. Oui, les politiciens volent beaucoup et ceci et cela, c’est vrai. “

Fernndez ajoute alors: “Il est facile de penser que si vous gagnez beaucoup, vous partirez, Je dis au reste, mais vous le savez et vous le savez vraiment et je veux dire mes collègues de profession, que nous gagnons beaucoup plus que nécessaire. Et ol, tant mieux pour nous. Il est peut-être temps d’être responsable envers les autres“. À son tour, il a accompagné cette réflexion en partageant le cas de son oncle, et brandissant ça “je devrai peut-être utiliser ces services à l’avenir ou peut-être pas mais quelqu’un le fait. Nous faisons tous“.

Aux streamers et youtubers qui suivent l’Espagne et envisagent d’aller en Andorre … Détrompez-vous, faites quelques tours. Oui, vous gagnerez plus d’argent, mais si vous êtes dans la position que partir est rentable pour vous, vous avez de quoi vivre. Je le pensais il y a trop d’années. Alexelcapo (@EvilAFM) 17 janvier 2021

“Nous gagnons beaucoup plus que nécessaire”

Ibai Llanos, qui vient de dire au revoir à G2 Esports, a abordé la situation avec un esprit similaire à celui de Fernndez. S’il défend le fait que certains de ses collègues se soient rendus en Andorre pour payer des impôts dans ce pays, il qualifie également de “normal” que les personnes qui, comme lui, enregistrent des revenus importants par an, doivent payer plus d’impôts.

“Si je ne suis pas allé en Andorre c’est parce que je ne voulais pas“, il a commencé à s’installer.” Je rends hommage ici parce que je vais bien. Je vis comme une putain de mère même s’ils prennent la moitié de moi. Peu m’importe ce qu’ils me prennent, il me semble normal que les gens qui gagnent beaucoup d’argent prennent beaucoup d’argent. Et comme moi, il y a beaucoup de youtubers qui pensent la même chose et c’est pourquoi ils ne sont pas allés en Andorre “.

“Je vis comme une putain de mère même s’ils prennent la moitié de moi”

Bien que Llanos soit également au courant à quel point la vie en Andorre est attrayante – il est frontalier de l’Espagne et la différence d’argent à payer est assez grande -, le basque termine son message par les mots suivants: “Je vais bien ici et cela semble être un bon acte de payer ici comme tout le monde. Et Puisque je gagne beaucoup d’argent, je m’en fiche s’ils prennent la moitié de moi“.

ElRubius, l’un des youtubers les plus populaires d’Espagne, a souligné ce qui suit lorsqu’il a annoncé son départ: “J’ai littéralement 10 ans de ma carrière sur YouTube, en payant ici, je veux dire … Je sais qu’il y aura des gens qui me critiqueront mais bon, les gens parlent souvent sans savoir, vous connaissez? Et je sais que ça va arriver mais je ne suis pas inquiet. “