Ibai Llanos est sans aucun doute l’une des figures les plus importantes du monde des jeux vidéo et de la création de contenu en 2020, devenant l’un des streamers les plus regardés en Espagne et dans le reste de la planète en jouant à League of Legends, Among Us, FIFA 21 ou commentez des vidéos ou des compétitions e-sport.

Il y a quelques heures, Ibai a annoncé que, une fois de plus, fêter Tournoi Ibainfico, un championnat solidaire qui se déroule avant Noël et qui arrive en 2020 à sa quatrième édition pour récolter des fonds pour les plus démunis, ce que fait le Basque depuis 2017.

Ibainfico aura lieu cette semaine, les jours 16 et 17 décembre et il peut être suivi en direct sur la chaîne Ibai Twitch qui le qualifie déjà de “plus grand événement sur Internet” avec quatre équipes différentes qui s’affronteront tout au long du tournoi et seront dirigées par l’équipe elle-même. Ibai, TheGrefg, Willyrex et DjMariio.

Parmi les participants au championnat, il y aura également des personnages bien connus de tous les domaines tels que Josep Pedrerol, Papo MC, Kun Agero, Coscu et Auronplay en plus d’autres chiffres qui seront annoncés dans les prochains jours. Tous participeront à différents tests et participeront à différents jeux vidéo tels que Fall Guys, Among Us, Fortnite ou League of Legends, ainsi que “concourront” dans des jeux plus traditionnels tels que Pinturillo.

PREMIERS PARTICIPANTS CONFIRMÉS:

– @ jpedrerol

– @ PapoMcArg

– @ Martinpdisalvo

– @ aguerosergiokun

– @ auronplay LETSGOOOO pic.twitter.com/sm8RMUmpZw Ibai (@IbaiLlanos) 14 décembre 2020

219000 euros levés en trois ans

Comme nous l’avons mentionné il y a quelques lignes, le tournoi d’Ibainfico a commencé il y a trois ans et au total a réussi à lever 219000 euros pour des causes solidaires établissant un record l’an dernier, en réalisant 102 000 euros de dons grâce au championnat de solidarité qui s’est terminé, d’ailleurs, avec la banderole rasée après avoir dépassé les 100 000 euros de collecte.

En fait, Ibai lui-même vise dépasser dans cette édition le montant qui a été collecté dans les trois précédentsEn d’autres termes, elle souhaite récolter plus de 219 000 euros pour les enfants les plus démunis cette quatrième année grâce à l’UNICEF.