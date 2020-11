Sony Playstation 5 :

2020 a été, sans aucun doute, l’année de Ibai Llanos, le créateur de contenu bien connu du Pays basque qui triomphe à la fois en Espagne et dans toute l’Amérique latine, que ce soit en jouant à Among Us, à League of Legends ou à tout jeu qui me vient à l’esprit ou qui raconte des sports électroniques ou traditionnels.

Le dernier repère d’Ibai est le devenir le meilleur streamer du monde en 2020, un prix qui a été décerné Prix ​​Esports, un gala axé principalement sur les figures et les jeux liés aux sports électroniques qui a acquis une importance considérable ces dernières années.

En fait, Ibai lui-même a suivi tout le gala en direct dans son streaming, réagissant plein de joie et de joie quand il a découvert qu’il avait gagné prix auquel d’autres streamers ont choisi extrêmement important au niveau international DrLupo, Pokimane, Summit1g ou Tinthetatman:

J’ai remporté le prix du meilleur diffuseur de l’année AU NIVEAU MONDIAL JE VEUX QUE VOUS GUARROS pic.twitter.com/th3uX7OIfI – Ibai (@IbaiLlanos) 21 novembre 2020

Ibai, la figure de création de contenu la plus importante de 2020

Ibai a annoncé au début de cette étrange année 2020 son projet de devenir un créateur de contenu à plein temps, signant pour G2 Esports pour démarrer son nouveau projet qui a commencé par une grande porte avec un tournoi de solidarité de FIFA 20 auquel de nombreuses personnalités du monde ont participé. monde du football.

Ce n’était que le début d’une véritable trajectoire ascendante record, avec des centaines de milliers de téléspectateurs regardant le streamer pendant qu’il jouait, par exemple, Among Us avec Neymar, Courtois ou Kun “Agero” ou alors qu’il revoyait quelque peu sa carrière de manière désastreuse. connaissance du Pokémon. En fait, sa popularité l’a amené non seulement à remporter ce prix, mais aussi à être le troisième streamer le mieux payé au monde.