Logiciel id, studio en charge du développement de la saga DOOM, a enregistré un nouveau jeu à l’Agence australienne de classification par âge. Ce titre inconnu a obtenu le label recommandé par les 18+ pour sa «violence à fort impact». Le titre de ce jeu vidéo n’apparaît pas sur la carte, mais un nom de code: Projet 2021A. Et, peut-être le plus intéressant, c’est conçu pour la réalité virtuelle.

Il en découle que l’équipe Bethesda travaille sur un nouveau jeu pour VR, même si rien n’a encore été officiellement annoncé. En plus d’avoir de fortes doses de violence, selon le dossier de l’agence, le nouveau jeu vidéo d’id Software également aura des fonctionnalités en ligne. Aucune information supplémentaire n’a été donnée sur le titre que cela pourrait être, bien que la trajectoire de l’étude nous fasse penser à une version de DOOM Eternal pour la réalité virtuelle.

DOOM (2016) avait déjà sa version VR

Autrefois id Software a déjà travaillé avec la réalité virtuelle et, précisément, apporter le DOOM de 2016 à cette technologie. Ce projet a été mis sur le marché sous le nom de DOOM VFR un an après la sortie de l’original, ce qui nous fait penser que la version réalité virtuelle de ce nouvel opus pourrait sortir en 2021, ou du moins que les dates cadrent avec les processus précédents.

De DOOM VFR nous disions à l’époque, dans notre revue, que “ça a l’air super et sonne bien, maintient l’essence du dernier DOOM, est amusant, direct et violent, et nous plonge complètement dans son univers. Oui, ça oblige le joueur. mettez un peu de votre part en fonction du gameplay, mais Si vous aimez la saga et que vous voulez la vivre plus à la première personne que jamais, nous pensons que cela en vaut la peine“.

DOOM VFR est disponible sur PC et PS4, tandis que DOOM Eternal Il peut être joué sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Tout au long de 2021 Une version pour PS5 et Xbox Series X / S sera également publiée.