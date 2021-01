Sony Playstation 5 :

La nouvelle génération de consoles est déjà en vente – ou du moins en théorie, car les deux sont très difficiles à obtenir – et apporte de multiples améliorations techniques, une rétrocompatibilité et les promesses d’une nouvelle génération avec des charges instantanées. Mais il y a un compromis à faire à cette technologie: la PS5 et la Xbox Series X sont encombrantes et peuvent ne pas rentrer dans vos meubles à côté d’un grand écran de télévision. Pour y remédier, la célèbre chaîne de meubles Ikea – du moins dans certains magasins – a trouvé la solution: des modèles en carton qui simulent les nouvelles consoles pour donner une idée tangible de savoir si cette nouvelle console peut être placée sur l’une des étagères du meuble, horizontalement ou verticalement.

PS5 a des mesures de 39x26x10,4 centimètres -la différence entre le modèle avec lecteur et sans lecteur est faible-, tandis que La Xbox Series X mesure 15,1 x 15,1 x 30,1 centimètres. Sans quelques éléments à comparer comme ces boîtes en carton, ceux qui recherchent une nouvelle table de télévision pourraient avoir des doutes sur le placement des consoles.

Des idées pour placer les consoles dans chaque meuble

L’inquiétude concernant la taille des nouvelles consoles n’est pas nouvelle. Déjà en septembre, avant le lancement des plateformes, certains joueurs ont compris comment placer la Xbox Series X, la PS5 et la Nintendo Switch selon les différents modèles de tables en vente chez Ikea.

Vous vous demandez à quoi ressembleront les consoles nouvelle génération dans vos meubles TV et multimédia IKEA?

“Personne ne devrait être surpris par la taille de la PS5 à ce stade, oui, C’est très gros, si ma mémoire est bonne, la console la plus volumineuse qui ait jamais été fabriquée, et cela se démarque dans n’importe quel endroit où vous le placez dans la maison, à la fois pour ses dimensions et son design, assez frappant. Il peut être placé à la fois verticalement et horizontalement, mais vous devez toujours placer la base qui est incluse “, nous vous avons dit dans les premières impressions avec la console Sony.” Lorsque vous sortez la Xbox Series X de la boîte, la première chose qui retient votre attention est sa taille, car il semble plus petit que beaucoup d’entre nous l’avaient imaginé, même si nous l’aurions vu en photos et en vidéos », nous disions-nous dans les impressions de la console Microsoft.