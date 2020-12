Sony Playstation 5 :

Le monde des consoles en édition limitée a une étrange fixation pour les modèles en or, qui, bien qu’ils ne semblent pas idéaux sur le plan pratique pour leur poids et leur ventilation, au moins atteignent leur objectif d’être un produit extrêmement rare et coûteux. Et comme cela s’est produit avec les générations passées, le joaillier russe Caviar a conçu la PlayStation 5 Golden Rock, un modèle PS5 qui, s’il est déjà difficile à obtenir dans son modèle standard, avec ces cas particuliers il sera disponible pour très peu.

Le caviar est connu pour son accessoires avec des matériaux à prix prohibitifs, que ce soit des pierres précieuses, de l’or ou du cuir. La société a annoncé que cette “console rapide, puissante et avancée de Sony est certainement l’une des consoles les plus vendues” et Caviar ne pouvait pas laisser passer l’occasion de fabriquer des boîtiers en or difficiles à fabriquer. Son design s’inspire de la géométrie du minéral et d’où son nom, “roche dorée”; au total 8 feuilles de Or 18 carats qui ajoute un poids d’environ 20 kilos.

Le design de ces boîtiers sert également à le distinguer du modèle annoncé par Truly Exquisite – au prix de 8000 – qui a échangé les matériaux d’origine contre de l’or mais sans modifier sa silhouette. “Le boîtier de cet appareil exclusif est réalisé avec des techniques de joaillerie, ce qui ajoute du volume et de la texture au modèle”.

Également avec un DualSense correspondant

Un modèle comme celui-ci devrait avoir un contrôle correspondant, et Caviar Accompagne la PS5 avec deux DualSense Golden Rock comprenant une peau de crocodile et des pièces d’or. Le prix total de la console n’a pas été confirmé, mais cela pourrait facilement être le modèle de console le plus cher jamais créé, car certains médias estiment que cela pourrait valoir 900 000 $, presque le triple de celui de la Nintendo Wii Supreme, un modèle Wii avec 2,5 kilos d’or et 78 diamants évalués à 340 000 euros.