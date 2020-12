Sony Playstation 5 :

The Legend of Zelda: Breath of the Wild était, justement, une bouffée d’air frais pour la saga mythique de Nintendo: débuts en Espagne le 3 mars 2017 accompagnant le lancement de Commutateur Nintendo, laissant une marque énorme sur l’industrie. Des jeux populaires comme Genshin Impact du studio chinois miHoYo ou le récent Immortals Fenyx Rising ont été inspirés plus ou moins par ce titre. Des médias GameSpot, ils voulaient sortir la loupe pour vérifier combien le jeu d’Ubisoft boit-il de la formule Breath of the Wild… O les similitudes ne sont pas rares.

Souffle de la nature contre les immortels Fenyx Rising

Bien qu’à première vue, le jeu vidéo Immortals Fenyx Rising semblait déjà s’appuyer fortement sur des décisions créatives de Breath of the Wild – un monde ouvert coloré avec un design artistique très similaire – nous avons en fait trouvé qu’Ubisoft J’aurais bien pris note de ce que Nintendo a fait quand il s’agit de se mettre au travail sur ce jeu, on peut trouver tellement sur PC ainsi que sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S et Nintendo Switch.

La première chose que nous découvrons est que les mouvements généraux du jeu et même ceux que nous effectuons au combat sont similaires: en montant une tour, en tirant notre arc en l’air, en combattant les créatures que nous rencontrerons au cours de notre voyage ou en utilisant nos pouvoirs de magnétisme, les actions effectuées par Fenyx sont très similaires à celles effectuées par Link. La même chose se produit au moment de apprivoiser les chevaux ou monter: encore une fois, Fenyx et Link agissent de manière très similaire.

“Il ne s’agit pas de copier-coller directement, mais il y a pas mal de similitudes entre les deux”

“Nous l’avons déjà dit et nous le redirons: Immortals Fenyx Rising s’inspire largement de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il ne s’agit pas de copier-coller directement, mais il y a pas mal de similitudes entre les deux », c’est ce que souligne GameSpot dans la description de leur vidéo. En plus des mouvements des personnages eux-mêmes, nous avons également découvert que lorsqu’il s’agissait de révéler les paramètres du jeu sur la carte ou le approche de puzzle les similitudes sont également évidentes.

Posséder déclaration de l’histoire est comparable: les utilisateurs, dans les deux jeux, doivent vaincre quatre pouvoirs avant d’affronter le boss final. Cependant, le titre Ubisoft s’éloigne de celui de Nintendo lorsque nous nous concentrons sur des choses comme votre système de progression avec un arbre de compétences; tandis que le récit reste debout grâce aux narrateurs Zeus et Prométhée. Il n’est pas surprenant que dans l’industrie du jeu vidéo, comme dans d’autres secteurs culturels, les gens choisissent de répéter des formules; avec les différentes études s’inspirant les unes des autres. Sans surprise, on retrouve, par exemple, des jeux appartenant au genre Âmes, qui cherchent à répéter la proposition stimulante des titres FromSoftware.

Nous vous rappelons que Breath of the Wild est disponible sur Commutateur, tandis que Immortals Fenyx Rising peut être apprécié dans PC et consoles du passé et de la nouvelle génération. En savoir plus du titre Ubisoft, nous vous invitons à lire nos impressions.