La Nintendo 64 Super Controller est arrivée des années après son lancement. Voici la fusion parfaite. Une création à voir.

Les anciennes consoles continuent d’être pertinentes aujourd’hui grâce à une communauté de joueurs impliqués qui, à de nombreuses reprises, exécutent des choses vraiment folles qui méritent d’être discutées. Le nouveau porte le “visage” de Nintendo 64.

La console du grand N, qui nous a donné tant d’heures de plaisir, a maintenant une commande définitive. Beaucoup d’entre vous se souviendront du contrôleur particulier de cette plate-forme, car maintenant il y en a deux en un, une œuvre de fusion du youtuber Stop Skeletons From Fighting.

En effet, l’image de couverture n’est pas falsifiée. Cette commande hybride qui combine deux est réelle et parvient à fonctionner sans problèmes majeurs. Ce ventilateur a réussi à souder deux boutons pour former une monstruosité absolument unique et fantastique.

Son fonctionnement est basé sur le principe que certains jeux de console incorporés, qui ont pris en charge un double contrôle à l’aide de deux boutons de N64. Une fois que nous avons ce principe, nous n’avons “plus” qu’à l’adapter, en souder deux et connecter les ports des commandes qui le composent.

Et bien sûr, la télécommande fonctionne. Pendant la vidéo, que nous laissons un peu plus bas, vous pouvez voir son créateur jouer avec la création inhabituelle de titres aussi célèbres que GoldenEye 007, Perfect Dark ou Star Wars Racer. Rendez-le confortable, c’est autre chose. Sans aller plus loin, son créateur a défini cette commande comme suit: C’est mauvais et bizarre, mais c’est pourquoi c’est beau.

Fait intéressant, une commande N64, cette fois normale, est devenue virale pour être l’arme utilisée par un lutteur de lutte contre son adversaire. Comme cette télécommande, la scène est inhabituelle. Il n’y a pas longtemps, nous avons vu comment la Nintendo 64 classique est devenue portable grâce à un fan.