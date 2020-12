Sony Playstation 5 :

Le nouvel événement Fortnite, la bataille royale d’Epic Games, a amené l’un des véhicules les plus demandés par la communauté: le avin X4-Stormwing. Oui, cette fois, et suivant le rythme des voitures ajoutées cette année au jeu, comprend un réservoir d’essence qui mesure la durée pendant laquelle les utilisateurs peuvent rester en l’air.

Il est à imaginer que cette mesure a également été appliquée aux avions afin qu’aucun joueur ne puisse passer la partie entière à voler dans les airs, en évitant les batailles au niveau du sol et en réduisant l’émotion de la confrontation, facilitant également sa propre victoire. Cependant, dans une communauté aussi créative que Fortnite, il n’a pas fallu longtemps pour un astuce qui vous permet de voler avec le X4-Stormwing sans vous soucier du carburant.

ICYMI: Vous pouvez voler pour toujours en passant au siège passager du X4-Stormwing. pic.twitter.com/FoZzneUIsK— Fortnite News (@FortniteINTEL) 23 décembre 2020

Le truc de l’amande

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo insérée sur ces lignes, l’astuce consiste essentiellement à passer au siège passager. C’est simple. Si vous le faites, l’avion gardera sa direction et ne gaspillera pas d’essence. C `est vrai que Vous ne pourrez pas conduire le véhicule, mais au moins vous pouvez parcourir de longues distances tout droit sans manquer de carburant. En outre, vous obtenez le grand pro de être capable de viser et de tirer, quelque chose qui n’est pas possible depuis le siège du pilote.

Pour le moment, Epic Games n’a pas résolu cette erreurBien qu’il faille s’attendre à ce que si les joueurs abusent du bogue, la société finira par apporter une sorte de modification au fonctionnement de l’avion, soit en le faisant s’écraser lorsque personne n’est aux commandes ou que, même sans pilote, l’essence s’épuise. consommer au fur et à mesure. Nous devrons être attentifs aux futurs correctifs pour voir si cette astuce continue de fonctionner.

Fortnite est disponible sur les appareils PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One, PC, Nintendo Switch et Android. Ils ont récemment publié leur saison 5 chapitre 2, avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités et de nouveaux personnages jouables.