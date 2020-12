Sony Playstation 5 :

Fortnite, la bataille royale gratuite d’Epic Games, a une série de compléments esthétiques qui sont censés être juste cela: esthétique. En principe, les objets qui peuvent être achetés dans le magasin ou obtenus via le Battle Pass ne devrait donner aucun avantage à ceux qui les obtiennent, mais un streamer a publié une vidéo suggérant le contraire.

Plus précisément, le streamer SypherPK dénonce que les skins Lt. Evergreen, Crackshot et Mystique peut offrir des avantages tactiques sur le champ de bataille: la première tenue vous permet de vous camoufler parmi les arbres du jeu, la seconde vous permet de faire semblant d’être l’une des figurines de l’ensemble, et la troisième offre la possibilité de voler l’apparence de certains PNJ qui se trouvent autour la carte pour passer inaperçue et tuer les rivaux.

Fortnite est-il un pay-to-win?

La personne qui a publié ces astuces dénonce que ces combinaisons peuvent transformer la bataille royale d’Epic Games en une sorte de Payer pour gagnerEn d’autres termes, un de ces jeux dans lequel tout le monde est censé concourir sur un pied d’égalité mais dans lequel finalement gagne la personne qui paie le plus pour acheter des tenues avantageuses. La vidéo qu’il a publiée et que vous pouvez voir sur ces lignes est une tentative de démontrer cette théorie, en mettant en œuvre les tactiques possibles grâce à ces combinaisons spéciales.

Fortnite a récemment été mis à jour pour lancer sa cinquième saison, une saison marquée par les camées de diverses personnalités du monde du divertissement: en plus de nouvelles armes et nouveaux changements de carte, le jeu a reçu nouveaux skins de personnages aussi connus que Le mandalorien, avec Baby Yoda inclus, ou Kratos, protagoniste de la saga God of War.