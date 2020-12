Sony Playstation 5 :

Microsoft et les consoles Xbox Series X et S Ils seront les protagonistes de l’une des grandes annonces des Game Awards 2020, comme l’a révélé l’une des sources les plus réputées de l’industrie du jeu vidéo américaine, le journaliste de GamesBeat Jeff Grubb. Selon Grubb, Microsoft fera une grande annonce lors de cet événement.

La multinationale basée à Redmond a déjà choisi ce même événement l’année dernière pour annoncer officiellement la console Xbox Series X qu’elle vient de lancer pour la première fois. Il n’y a aucun indice sur ce qu’il pourrait annoncer lors de l’événement, bien que de nouvelles informations aient été divulguées ces derniers jours sur le premier projet de The Initiative, composé d’anciens développeurs de Naughty Dog, d’Insomniac Games et d’autres de la région de Los Angeles. Santa Monica (Californie).

À trois jours de sa célébration, peu de détails sur l’événement sont encore connus, au-delà d’une liste de nominés dirigée par The Last of Us 2, des rumeurs sur une bande-annonce présumée pour Elden Ring, la nouvelle carte de Among Us et la présence de l’acteur Tom Holland, qui joue Drake dans le film Uncharted (en plus d’être Spider-Man dans les derniers films Marvel et l’enfant de The Impossible).

Les Game Awards commencer à l’aube du jeudi au vendredi à 00h30, heure espagnole, le moment le plus convivial avec l’Europe que cet événement ait jamais eu. Cette année, il sera animé par les actrices Gal Gadot et Brie Larson, connues entre autres pour avoir joué respectivement Wonder Woman et Captain Marvel.