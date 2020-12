Sony Playstation 5 :

GTA Online, le mode multijoueur de Grand Theft Auto V, est disponible en PC et, comme presque tous les jeux, il a mods créé par la communauté. Maintenant, un utilisateur a averti que deux de ces mods peuvent avoir des effets néfastes sur les joueurs: apparemment, si ces mods sont installés, les joueurs peuvent en ouvrir un violation de la sécurité dont d’autres utilisateurs peuvent profiter pour collecter des informations sans votre permission et même mener des attaques DDoS.

A été l’utilisateur de Twitter @thebrickprince qui a alerté de cet échec via son compte personnel sur ledit réseau social: “J’offre un avertissement sincère à toute personne qui essaie de jouer à GTA Online sur PC. Il existe au moins deux mods malveillants connus qui peuvent vous forcer à quitter le mode solo ou en mode sur invitation uniquement. Il s’agit d’un risque sérieux pour la sécurité et ne doit pas être sous-estimé»explique cette personne.

Ces menus permettent aux joueurs d’usurper leurs noms et identifiants Rockstar pour empêcher leur signalement. Ils peuvent également accéder à votre adresse IP et mettre en signet votre identifiant Rockstar qui leur donne une notification à chaque fois que vous vous connectez, ce qui en fait un enfer pour quiconque choisit thebrickprince 🎄 (@thebrickprince) 22 décembre 2020

Les attaquants peuvent facilement cacher leur nom

En d’autres termes, ces mods, qui à priori ne proposent qu’une nouvelle version du menu du jeu, masquent en réalité d’autres types de fonctions cachées et malveillantes. Les joueurs qui ont ces types de mods installés peuvent subir des changements involontaires dans leur gameplay, ce qui peut conduire à une faille de sécurité. Les les moddeurs peuvent l’utiliser pour accéder à vos informations, à votre identifiant Rockstar et même pour voir si vous êtes connecté ou non..

L’un des problèmes qui rend difficile la détection des criminels qui profitent de ces mods est que l’outil lui-même leur permet de masquer leur nom et d’effacer leurs traces, qui empêche un utilisateur concerné de signaler à Rockstar.

L’utilisateur qui a découvert cette utilisation malveillante dit ne voulant pas révéler le nom de ces mods pour ne pas leur donner plus de diffusion et que plus de gens y accèdent. Pour essayer de les arrêter, demandez à Rockstar de prendre des mesures à ce sujet comme il l’a fait à d’autres occasions. Il s’assure également qu’il a contacté l’entreprise via des canaux internes pour leur fournir le nom des mods.