Sony Playstation 5 :

PS5 Cela fait un peu plus d’une semaine en Espagne et un peu plus dans d’autres pays, très peu de temps, mais assez pour que certains passionnés de technologie se mettent à faire toutes sortes d’expériences, allant de la destruction de la console à la vérification de sa durabilité à essayer connectez-le à toutes sortes d’appareils.

Dans ce dernier, nous trouvons L’avenir rétro, une chaîne de jeux vidéo YouTube dédiée exclusivement à Nintendo qui, comme il le dit, “la nouvelle PlayStation 5 est déjà en vente, comment un petit youtubeur Game Boy comme moi peut-il faire une vidéo de PlayStation 5?” avoir une réponse claire, utilisez la PS5 avec une ancienne console Nintendo, la Game Boy Micro.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, cette chaîne a trouvé un ancien Adaptateur Game Boy Advance qui vous permet de connecter des appareils via un Connexion AV par câbles RCA, ayant également une sortie minijack pour le casque, car lorsque nous l’insérons, la console est complètement sans son.

Grâce à cet adaptateur et à un convertisseur de signal numérique-analogique En utilisant le câble HDMI de la PS5, le youtuber est capable de utiliser le Game Boy Micro comme moniteur de la nouvelle console Sony, quelque chose qui, très utile, n’est pas ce que c’est, mais qui est assez curieux, surtout si nous voyons le look rétro avec lequel les jeux ressemblent à cela petit écran LCD de seulement 2 pouces avec une résolution de 240 x 160 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Le plus petit Game Boy de Nintendo

Game Boy Micro est Le plus petit Game Boy de Nintendo, une console née en 2004 étant l’héritière de la Game Boy Advance SP et le précurseur de la première Nintendo DS utilisant des cartouches Game Boy Advance de 32 Mo (elle était compatible avec tous les jeux de cette console depuis, afin de comptes que nous sommes confrontés à sa deuxième refonte) et il avait une caractéristique très “curieuse” qui était que nous pouvons changer leurs cas.