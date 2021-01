Sony Playstation 5 :

Les fans de Lara Croft peuvent déjà en apprendre un peu plus sur l’histoire de Tomb Raider avec la fuite d’un projet Core Design abandonné qui visait à mettre à jour l’aventure originale sur PSP, l’ordinateur portable de Sony. En 2006, le studio travaillait sur un remake de Tomb Raider appelé Tomb Raider: 10th Anniversary pour célébrer la décennie de la série., très populaire dans le 32 bits mais qui a perdu de sa force avec le changement de génération. Ce remake était “presque terminé” selon le chef de studio Gavin Rummery, mais a été annulé lorsque Crystal Dynamics a présenté son idée, un autre remake multiplateforme arrivé en 2007 sous le nom de Tomb Raider: Anniversary.

Apparemment, certains de ces fichiers Core Design ont été divulgués dans Internet Archive – et il est même jouable. Cependant, il n’y a pas d’ennemis à affronter, même si c’est possible explorez et sautez à travers les niveaux du Pérou et de la Grèce ou du manoir Croft, en plus de voir l’idée de ce développeur avec le remake au lieu de celui réalisé par Crystal Dynamics avec le moteur Tomb Raider: Legends.

Les fans qui ont enregistré cette version avaient demandé aux titulaires des droits la permission de la publier, car il ne s’agissait pas d’un jeu commercial, mais n’avaient reçu aucune réponse. L’Internet Archive est une exception pour les anciens logiciels et est disponible pour les joueurs ou les moddeurs qui pourraient terminer le travail de Core Design.

Ce remake est presque devenu un jeu d’Indiana Jones

Un autre détail curieux de Tomb Raider: 10th Anniversary est qu’après l’annulation de son contenu a commencé à être réadapté pour un jeu vidéo Indiana Jones, bien que le projet ne soit pas non plus terminé. En 2010, Core Design a fermé, l’équipe qui de 1996 à 2003 avec Tomb Raider: The Angel of Darkness a toujours été identifiée à Lara Croft. Après le succès commercial et critique de The Angel of Darkness Crystal Dynamics a pris le contrôle de la saga de Tomb Raider: Legend to Rise of the Tomb Raider; son dernier match a été Marvel’s Avengers.