Près de quatre ans après la sortie de NieR: Automata, le jeu de rôle d’action de PlatinumGames pour Square Enix, les joueurs ont découvert un nouveau secret. C’est le dernier mystère que son directeur, Yoko Taro, avait évoqué., dans Weekly Famitsu de mars 2018 et qui l’a publié est Lance McDonald, connu pour avoir découvert du contenu abandonné dans des jeux comme Dark Souls, Bloodborne ou PT, et comme il le dit, Ce n’est pas une erreur, mais une astuce.

“J’ai trouvé une astuce dans NieR: Automata qui permet sauter à la dernière fin et débloquer les nouveaux modes immédiatement après avoir vaincu le premier boss“Ce n’est pas un problème, c’est une astuce programmée dans le code du moteur.”

J’ai trouvé un code de triche dans NieR Automata qui vous permet de passer à la dernière fin immédiatement après avoir tué le premier boss et de déverrouiller les modes bonus. Je ferai bientôt une vidéo complète. Ce n’est pas un problème, c’est un véritable code de triche codé en dur dans le moteur. @yokotaro pic.twitter.com/FtuNPovq6F— Lance McDonald (@manfightdragon) 3 janvier 2021

Yoko Taro a confirmé la découverte mais a mis en garde contre les spoilers pour ceux qui n’ont pas encore découvert l’un des jeux PlatinumGames et Square Enix les mieux notés ces dernières années. Le compte japonais de Nier a également fait écho à la nouvelle, signalant que “le dernier secret de Nier: des automates a été découvert. Il contient des spoilers, si vous ne l’avez pas encore joué, faites attention aux médias sociaux.”

Le code qui déverrouille les options

Vous pouvez regarder la vidéo de McDonald’s ci-dessous. La triche est activée dans la même zone de l’affrontement contre le premier boss, et vous ne pouvez pas passer à la pièce suivante ou vous perdez l’occasion. Ensuite, vous devez vous placer entre les deux barillets sur la scène et tout en maintenant R2 -dans le cas de PlayStation 4- vous devez appuyer sur haut, bas, haut, droite, gauche, carré, cercle, triangle et X. Si l’image est faite correctement pour aller à la scène post-crédits de la dernière fin. La sélection de chapitre, le mode de débogage, la salle de débogage et les objets seront également déverrouillés dans le processus. Normalement, le joueur doit terminer Nier: Automata trois fois pour obtenir ces extras, ce qui fait gagner beaucoup de temps à ceux qui souhaitent commencer avec des avantages.