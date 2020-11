Sony Playstation 5 :

Dans le monde des jeux vidéo, il existe de nombreux jeux avec un succès modéré ou grand, des titres bien connus pour leur popularité auprès des joueurs et même pour être un véritable fiasco (quelqu’un a-t-il dit ET?) Allant d’une manière ou d’une autre à l’histoire du jeu vidéo. .

Cependant il y a une autre poignée de titres qui nous échappent, projets annulés qui n’ont jamais vu la lumière du soleil car, à un moment ou à un autre, son développement a mal tourné ou la société en charge de sa création a estimé qu’elle n’était pas de qualité suffisante ou qu’elle n’allait pas réussir sur le marché.

L’un de ces jeux inconnus est ce que l’historien du jeu vidéo a trouvé Liam Robertson que, avec l’aide de Frank haletant ont réussi à mettre la main sur un cartouche prototype d’un jeu vidéo du super-héros Green Lantern jamais sorti pour la Super Nintendo.

Une œuvre d’origine en 1991

En 1991, la société Ocean Software a commencé à travailler sur la première version de ce jeu Green Lantern, le studio avait réussi à développer d’autres titres de l’univers DC et ils avaient prévu de sortir ce titre pour les ordinateurs et Amiga jusqu’à ce que le projet soit annulé.

Des années plus tard, en 1993, Ocean décide de reprendre le projet en utilisant certains matériaux et technologies de 1991 et cette fois en ciblant la console Super Nintendo. Cependant, après plusieurs changements et retards, le studio a décidé d’annuler le jeu vidéo dont on connaît aujourd’hui grâce au travail de ces deux historiens.