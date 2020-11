Sony Playstation 5 :

La pénurie de nouvelles consoles encourage la spéculation et, dans certains cas, la criminalité pure et simple. Selon les médias chiliens, un camion distribuant la PlayStation 5 dans un magasin a été volé, obligeant les acheteurs – qui avaient réservé la console depuis septembre, comme le reste du monde – doivent désormais attendre la mi-décembre, date à laquelle un nouveau stock de PS5 est distribué. Pour compenser cet incident, la chaîne Falabella propose des cartes pour le portefeuille virtuel de 50 000 pesos -55 euros- et un abonnement d’un an à PS Plus.

“Nous savons que la date à laquelle vous deviez recevoir la console était aujourd’hui, mais le camion du distributeur PlayStation qui les transportait a été volé, nous laissant sans aucun de ces produits. En raison de cette situation, malheureusement la nouvelle date de livraison sera à partir du 15 décembre “, a informé le magasin aux acheteurs.” Nous aimerions pouvoir changer cette situation, mais c’est hors de notre contrôle. “Falabella accuse également le distributeur de non-respect de la date convenue et retard des livraisons.

Le mécontentement n’a pas tardé à apparaître sur les réseaux sociaux, dans certains cas aussi avec un peu d’humour.

Peut-être que #Toretto et ses amis sont au Chili et qu’ils ont pris le camion avec la # PS5 de #falabella ???? pic.twitter.com/I3W9USGvcK— GamesClassic (@GamesClassicCL) 19 novembre 2020

Cachen … # ps5 #falabella ne peut pas être! pic.twitter.com/B5ClBLBwx0 – Pablo Gutirrez Montes (@pablogers) 19 novembre 2020

FALABELLA ET PLAYSTATION 5: pic.twitter.com/UzXqxAC5kk – Mario Caruffo (@Dr_Afrokid) 19 novembre 2020

Je sais que vous êtes là, vous devez vendre la # PlayStation5 qu’il a volée à #falabella à 100 lucas, et je vous trouverai pic.twitter.com/VoNKwDpc4s— Juan Fernndez (@ 7uanF) 20 novembre 2020

Une pénurie que l’on constate également en Espagne et dans le reste du monde

La PS5 a été épuisée dans la plupart des magasins du monde entier. Dans le cas de l’Espagne, hier, certaines unités ont été mises en vente, exclusivement en ligne, pour l’expédition du 15 décembre. Pour le moment, il est impossible d’acheter ou de réserver la nouvelle console Sony, et selon nos sources, il y aura une livraison très limitée du 21 au 25 novembre. Sony travaille à la fabrication et à la distribution de plus d’unités dans les mois à venir, en particulier autour de la saison de Noël.

Si à la place vous avez pu obtenir une PS5 ou PS5 Digital Edition, vous pouvez consulter notre guide PlayStation 5 avec toutes les informations sur les fonctions de la console, compatibilité descendante et réponses aux questions fréquemment posées.