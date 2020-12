Sony Playstation 5 :

Immortals Fenyx Rising a été mis en vente aujourd’hui et, comme il s’agit d’une autre nouveauté pour la nouvelle génération de consoles – il est également en vente sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC – nous l’avons déjà comparaison de vos graphismes sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S. Plus précisément, la chaîne ElAnalistaDeBits a mis les trois plates-formes et les deux modes de visualisation, performances et fidélité, qui, comme d’habitude, donnent la priorité au taux d’images par seconde ou à la résolution respectivement, face à face. L’auteur promet également plus de comparaisons avec le reste des plates-formes, ce qui nous permettrait de voir l’aspect dans d’autres systèmes.

“En mode qualité, la PS5 et la série X fonctionnent à une résolution de 2160p à 30 ips et la série S à 1440p. La distance de dessin dans ce mode est un peu plus grande et elle augmente également la plage des reflets ainsi que certaines particules », explique le canal.En mode performance, la fréquence d’images passe à 60 ips. La résolution sur PS5 et Series X dans ce mode est dynamique, entre 2160p et 1440p. Dans certaines régions, la résolution de la PS5 est légèrement supérieure (1620p) à celle de la série X (1440p). Sur la série S, la résolution est verrouillée à 1080p. La distance de tirage est légèrement plus élevée dans la série X, également, il semble y avoir des problèmes avec les ombres sur PS5 en mode qualité. Je recommande vivement d’utiliser le mode performance sur l’une des trois plates-formes“, donnant plus d’importance à 60 ips qu’à la résolution.

Un style Ubisoft ‘Zelda’

Immortals Fenyx Rising, anciennement connu sous le nom de Gods & Monsters, est un el nouveau jeu de rôle et d’action en monde ouvert fortement inspiré de The Legend of Zelda: Breath of the Wild qui tente de nous transférer dans un monde d’heroic fantasy avec des éléments mythologiques typiques de la Grèce antique. Nous suivrons les aventures de Phoenix, un héros qui se bat contre Typhon et son armée de monstres. «Il ne se démarque dans rien de ce qu’il fait ou est particulièrement original, mais on ne peut nier que nous avons passé un bon moment avec lui lors de ce premier contact», vous a-t-on dit lors de notre contact avec lui.