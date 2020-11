Sony Playstation 5 :

Immortals Fenyx Rising présente une bande-annonce animée avec des dessins 2D traditionnels, dans laquelle Fenyx affronte les Minotaures, les Cyclopes et d’autres monstres mythologiques du jeu Ubisoft.

Ubisoft est très enclin à presser ses franchises vedettes (seulement ces mois-ci, nous avons de nouvelles livraisons de Assassin’s Creed, Watch Dogs, Far Cry et même le prince oublié de Perse, avec le remake de Las Arenas del Tiempo). Cependant, cette année, il sortira également une toute nouvelle IP … et aussi, avec un style très différent.

Immortels Fenyx Rising est un jeu d’action à la troisième personne en monde ouvert. Un peu comme, par essence, Assassin’s Creed Odyssey, le précédent jeu Ubisoft Québec, dont il partage un décor grec. Cependant, il le fait dans un style plus familier, et en effet ce sera un jeu pour tous les publics.

Justement, Ubisoft mise sur un autre type de publicité. Si nous avons déjà vu une bande-annonce dans le style d’Adventure Time (et avec Finn et Jake), maintenant ils sortent une nouvelle bande-annonce animée.

Créé par CLM BBDO, Fenyx, le protagoniste du jeu, affronte des minotaures, des cyclopes et des griffons avec un style d’animation 2D traditionnel et la chanson How You Like Me Now de The Heavy.

Immortals Fenyx Rising sort 3 décembre pour les ordinateurs, toutes les consoles actuelles et nouvelle génération (y compris Nintendo Switch) et les services d’abonnement Stadia, Ubisoft + (pour PC) et Luna (le service de streaming Amazon en cours de test, aux États-Unis uniquement).

Récemment, nous avons pu en apprendre plus sur le jeu, comme la durée, le rôle des dieux grecs ou le DLC (qui comprendra des extensions d’histoire, de nouveaux personnages, un nouvel emplacement avec la mythologie chinoise … et même un nouveau gameplay en vue. aérien).