Sony Playstation 5 :

Versions de Nintendo Switch et PlayStation 5 des Immortals Fenyx Rising, bien qu’apparemment identiques en termes de jouabilité, ils sont assez différents visuellement, comme prévu lorsque l’on compare une console hybride que l’on peut emporter n’importe où avec une machine de nouvelle génération qui vient de sortir. La chaîne YouTube GameXplain a publié une vidéo d’environ cinq minutes montrant scènes similaires sur les deux consoles.

Le plus notable dès le début est la différence du taux de images par seconde, c’est-à-dire dans la fluidité. La version de Commutateur semble fonctionner à 30 images par seconde, tandis que celui de PS5 fonctionne à 60 images par seconde. Ubisoft a confirmé que certains de ses jeux intergénérationnels pour PS5 et Xbox Series X fonctionneront à 60 ips et 4K, mais comme ces titres sont sortis, nous avons vu que le 4K n’étaient pas natifs, mais redimensionné. Il faudra une analyse technique plus approfondie pour savoir si c’est également le cas ici. Une autre note concernant le framerate: dans Switch, à un moment donné du combat, semble se rétrécir en dessous de 30 fps.

Quant au purement visuel, le réduction de la distance de tirage dans la version Switch, avec un brouillard qui inonde l’horizon et qui fait disparaître des éléments de l’ensemble que vous pouvez voir sur PS5; De plus, ils se chargent soudainement lorsque l’avatar du joueur s’approche d’eux. Dans la version Switch, il existe également moins de détails dans les effets et les textures, l’herbe sur la scène est moins feuillue et les ombres sont moins définies. Également Illumination globale Cela semble se comporter différemment, mais comme nous l’avons dit, il faut attendre des analyses techniques plus approfondies pour tirer des conclusions.

Disponible le 3 décembre sur toutes les consoles, services cloud et PC

Immortals Fenyx Rising sera présenté en première sur 3 décembre sur toutes les plateformes: PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X / S, Nintendo Switch, Google Stadia et pour les joueurs américains, également sur Amazon Luna. Ubisoft a récemment introduit le plan de contenu supplémentaire payants et gratuits qui arriveront bientôt: vous pouvez les consulter ici ou dans la vidéo insérée dans ce paragraphe.