Nintendo a célébré aujourd’hui un nouveau Vitrine du monde indépendant, une de ces émissions qu’il consacre aux nouvelles annonces et actualités indies à venir sur Switch. Comme d’habitude, certaines des nouvelles fonctionnalités seront disponibles aujourd’hui dans l’eShop de la console, tandis que d’autres seront bientôt en vente. Nous résumons dans cet article tout ce qui a été montré aujourd’hui lors de l’événement.

Parmi nous vient à Switch aujourd’hui

Le multijoueur à succès Innersloth fera ses débuts sur les consoles à venir sur Nintendo Switch aujourd’hui; Parmi nous être disponible dans l’eShop espagnol de la console tout au long de la journée à un prix estimé de 4,99 euros en tenant compte du fait que c’est ce qu’il en coûte sur d’autres marchés où il est déjà disponible. Les présentations ne sont pas nécessaires vu le succès de la proposition, mais pour ceux qui ne savent pas très bien de quoi il s’agit, nous résumons que ce jeu nous met à faire des tâches dans différents scénarios avec d’autres joueurs en ligne; Ils semblent tous collaborer, mais l’un est un imposteur qui mettra fin à la vie de l’équipage pendant qu’ils essaient de découvrir qui ils sont.

Calico, Grindstone et When the Past was Around arrivent également sur Switch aujourd’hui.

Il est presque devenu la coutume Indie World Showcase pour les jeux à sortir juste après la diffusion de l’événement, donc ce n’était pas moins d’aujourd’hui; en plus parmi nous il y a trois autres titres autonomes publiés aujourd’hui sur l’eShop Sur la console: d’une part, nous avons Grindstone, le jeu de puzzle et combo de Capybara Games, d’autre part, il y a Calico, un jeu chaleureux qui nous permet de gérer une cafetière magique, et enfin, When the Past was Around, ouvre également aujourd’hui. une aventure graphique pointer-cliquer du studio indonésien Mojiken.

Spelunky et Spelunky 2 feront leurs débuts sur Switch l’été prochain

L’excellent roguelike de Derek Yu à venir sur Nintendo Switch l’année prochaine, stipule spécifiquement sa date de lancement à l’été 2021. Spelunky et Spelunky 2 sont de magnifiques jeux vidéo dans lesquels nous devrons explorer des donjons en surmontant des obstacles et en combattant des ennemis, le tout alors que mille et une situations nous arrivent sans égal grâce à un design spectaculaire qui a été récompensé et salué par la critique et le public. Tu peux jouer à la fois solo et coopératif, ce qui le rend idéal pour la console hybride Nintendo.

Super Meat Boy Forever disponible sur Switch le 23 décembre

Team Meat est de retour avec une refonte de son jeu de plateforme populaire et stimulant: Super Meat Boy Forever reprend la formule de l’original et la tord pour créer plus de mondes, de boss, de secrets et de musique. Disponible dans le Switch eShop le 23 décembre en exclusivité temporaire sur consolesBien qu’il sortira également le même jour sur PC, exclusivement sur Epic Games Store.

Cyber ​​Shadow arrive sur Switch en janvier édité par Yatch Club

Aujourd’hui, il a également été annoncé que Cyber ​​Shadow viendrait prochainement sur Switch 26 janvier. Ce titre rétro est édité par Club nautique, créateurs de Shovel Knight, bien que Mechanical Head Studios ait été en charge de son développement. L’esthétique maintient cet amour pour les jeux classiques, bien que l’atmosphère soit portée vers un ton plus futuriste que cette plate-forme indépendante. Dans ce titre, nous devrons courir et sauter agilement à travers les ruines de Mekacity pour débarrasser le monde de l’invasion des formes de vie synthétiques.

Fisti-Fluffs, Gnosia et Very Very Valet début 2021

Nous passons aux jeux indépendants annoncés à l’Indie World Showcase qui arriveront sur Nintendo Switch l’année prochaine; la première vague devrait début 2021 et a trois titres principaux: le premier est Fisti-Fluffs, un jeu curieux dans lequel nous contrôlons des chats personnalisables dans un style low-poly et nous nous battons avec d’autres chatons, puis nous avons Gnosia, un titre narratif de science-fiction publié par Playism dans où nous devrons découvrir les mystères d’une race d’aliens capables d’adopter une forme humaine, et enfin Very Very Valet, un jeu de parking amusant avec un mode coopératif pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs.

Hazel Sky, Kosmokrats, Tunche et Hoa sortira entre mars et avril

Au fur et à mesure que nous avançons un peu plus en 2021, nous aurons un nouveau lot de jeux vidéo indépendants pour Nintendo Switch. Aujourd’hui, il a été annoncé que Hazel Sky, Kosmokrats, Tunche et Hoa seront présentés en première entre mars – les trois premiers – et avril – le dernier – de 2021. Aventures 3D, puzzles soviétiques, action latérale et plate-forme 2D – respectivement – ils rempliront le Switch eShop entre le premier et le deuxième trimestre de l’année prochaine.

Alba: A Wildlife Adventure, Happy Game, Finding Paradise et Trash Sailors visent le printemps

Dans printemps, bien qu’il n’y ait pas de date estimée, quatre autres jeux indépendants arriveront sur l’eShop Nintendo Switch. Le premier qui a été mentionné est Alba: A Wildlife Adventure, le nouveau titre de ustwo jeux qui a récemment été publié sur les appareils PC et iOS. Happy Game sera également lancé, le nouveau d’Amanita Design qui donne une touche au travail du studio en pariant sur la terreur psychologique. Finding Paradise, le deuxième acte de To The Moon, arrivera également sur Nintendo Switch au printemps prochain. Et enfin Trash Sailors sera également lancé, un titre curieux qui nous mettra au défi de modifier notre péniche en temps réel pendant que nous naviguons dans des rapides dangereux.