Sony Playstation 5 :

Dans cet article, HobbyConsolas pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La suppression active du bruit est très à la mode, surtout si vous travaillez habituellement dans des environnements bruyants et aimez profiter de la musique et de la concentration, mais aussi parce qu’il y a de plus en plus de casques avec ANC à bon prix.

Si vous allez acheter des écouteurs, vous appréciez sûrement diverses fonctions et fonctionnalités. L’un d’eux est la suppression active du bruit, qui aide beaucoup dans certaines situations et devient également moins chère.

Logiquement, les modèles Apple, Samsung ou Sony coûtent généralement plus de 100 €, bien qu’il existe des alternatives abordables. Par exemple le Huawei FreeBuds 3i aujourd’hui pour 69 € ou encore mieux, l’Aukey EP-N5 pour 47 € sur Amazon.

Ces écouteurs de type bâton de classe IPX5 disposent d’une suppression active du bruit et d’une grande autonomie de batterie allant jusqu’à 35 heures avec son boîtier de charge.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un casque de jeu, vous pouvez les connecter via Bluetooth pour jouer et bénéficier de l’annulation et du microphone qu’ils ont incorporé.

Jusqu’à récemment, il était impensable de trouver des écouteurs d’annulation aussi bon marché que ceux-ci, mais peu à peu l’accès à l’ANC est devenu plus populaire et démocratisé. Cela a aidé des marques comme Huawei à avoir clairement opté pour des modèles à bas prix.

Aukey, pour sa part, est une marque asiatique qui vend pratiquement tout dans le secteur de l’électronique. Ils opèrent en Espagne depuis de nombreuses années avec un certain succès, et la preuve en sont ces écouteurs de type True Wireless.

Avec les charges successives dans son boîtier, ce modèle atteint 35 heures d’autonomie, il n’a donc pas grand-chose à envier en cela à d’autres alternatives beaucoup plus chères.

Cette offre n’est disponible que pendant le Black Friday, même si le reste de l’année, ces écouteurs ont également été assez bon marché, toujours au-dessus de 50 euros, oui.

Comme ils coûtent plus de 29 euros, la livraison est totalement gratuite partout en Espagne que vous ayez ou non Amazon Prime.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal de nos collègues Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des meilleures réductions.

Dans cet article, HobbyConsolas reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.