Sony Playstation 5 :

IO Interactive veut être connu comme plus qu’un simple développeur de Hitman. Hitman 3 sort le 20 janvier, mettant fin à la trilogie actuelle de l’Agent 47 et ils ont récemment annoncé le projet 007, qui, comme son nom l’indique, utilise la licence 007 et James Bond. À l’avenir, ils développeront d’autres licences, même si on ne sait pas si elles sont originales ou déjà existantes, selon une interview publiée par Game Informer où l’équipe parle de leur sentiments de laisser Hitman derrière pendant une saison.

«IO Interactive et Hitman sont très proches, évidemment. Mais je pense qu’à partir de maintenant, IO ne devrait pas nécessairement être appelé« studio de Hitman, IO Interactive », mais plutôt les gens devraient penser à IO Interactive en premier. IO Interactive, créateurs de différentes licences et lieu de créativité où Hitman est définitivement l’un de nos fils, mais il y en aura d’autres à l’avenir. Et l’un d’eux est 007 », déclare Hakan Abrak, PDG de l’entreprise.

Cela “ne veut pas dire que c’est la fin ultime de Hitman”, déclare le directeur créatif Christian Elverdam, mais rappelle que le redémarrage de 2016 a toujours été considéré comme un trilogue qui clôturera l’histoire de l’Agent 47. Bien qu’il n’y ait aucune raison de penser que Hitman ne l’a pas fait. retour dans le futur grâce à sa renommée, le moment semble opportun pour donner du repos à cet univers de meurtres planifiés au millimètre. En outre, ils soulignent que Hitman a été le début de son aventure dans l’industrie en tant que studio indépendant, et maintenant Hitman 3 est à nouveau le début en tant qu’E / S autonome -Pendant des années, ils ont appartenu à Square Enix.

Les autres jeux d’IO Interactive

Même si le reste des travaux de l’étude n’a pas atteint la renommée de Hitman, IO Interactive est également responsable de Freedom Fighters, Kane & Lynch: Dead Men qui a fait une suite, Kane & Lynch 2: Dog Days, et Mini Ninjas de 2009, qui jusqu’à l’annonce du projet 007 était le dernier jeu non Hitman d’IO. Interactif.