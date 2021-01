Sony Playstation 5 :

IO Interactive a rectifié son guide de pré-version Hitman 3, prometteur joueurs sur PC qui pourra importer dans le jeu exclusif d’Epic Games Store le les niveaux de Hitman et Hitman 2 même s’ils les ont sur Steam. L’option, cependant, ne sera pas disponible au lancement parce qu’ils travaillent sur une solution pour cela. Avec les parties sauvegardées pas de problème car ils sont synchronisés via les serveurs d’étude.

Ce week-end, l’étude dans a rapporté que les joueurs PC ayant acheté le troisième versement recevront le premier gratuit sur Epic Games Store et ils pourraient acheter la suite avec une remise de 80%, les deux options pour une durée limitée (10 jours après la sortie de Hitman 3 et 14 jours, respectivement).

Une mise à jour importante de notre guide de pré-lancement @HITMAN 3: https://t.co/Buj596UQnE pic.twitter.com/UVpNAQGdVm— IO Interactive (@IOInteractive) 17 janvier 2021

«Nous continuons à travailler sur une solution avec nos partenaires pour permettre aux joueurs PC possédant HITMAN 1 ou HITMAN 2 de importer les emplacements de ces jeux dans HITMAN 3 sans frais supplémentaires“Ils disent du compte Twitter officiel IO Interactive.” Nous garantissons que les joueurs n’auront PAS à racheter les jeux”.

L’option arrivera “dans les prochaines semaines

Dans la déclaration, ils acceptent d’ajouter une fonctionnalité qui permet d’importer les niveaux de jeux Steam dans le titre d’Epic Games Store “dans les prochaines semaines”. Pendant ce temps, les plans détaillés du week-end restent. Ceux qui pré-commandent Hitman 3 sur la boutique Epic Games ou acheter pendant les 10 premiers jours après sa première, ils recevront le Pass d’accès HITMAN 1 GOTY gratuit.

En outre, Hitman 2 se lancera dans le magasin à un prix non spécifié qui aura un 80% de réduction pour les deux premières semaines; Il y aura deux éditions: Hitman 2 Stardard Access Pass comprendra toutes les phases du jeu et Hitman 2 Gold Access Pass comprendra également du contenu supplémentaire.

Hitman 3 sortira le 20 janvier pour PC, PS5, PS4 (compatible avec PS VR), Xbox Series X / S, Xbox One et Nintendo Switch (avec une version jouée via Internet). Chez Vandal nous avons pu le prouver et nous vous disons notre impressions dans ce texte et dans la vidéo insérée dans ce paragraphe.