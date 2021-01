Sony Playstation 5 :

Jarod Nandin, connu sous le nom de cosplayer The South Park Guy, est décédé du coronavirus. Nandin était un joueur populaire dans la communauté World of Warcraft en tant que NWBZPWNR et est devenu célèbre à la BlizzCon 2013 lorsque hommage à un personnage de la série South Park, en particulier celui qui apparaît dans l’épisode de la saison 10 Make Love, Not Warcraft -vainqueur d’un Emmy en 2007-, est ensuite devenu un mème en tant que parodie des joueurs de MMO PC qui passent des heures devant l’ordinateur à une table pleine de nourriture. Nadin lui-même a confirmé son infection sur Twitter fin décembre, lorsqu’un test a révélé qu’il était positif pour ce virus et qu’il a dû être admis pour des problèmes respiratoires.

Les problèmes de respiration restent un problème. Les niveaux de saturation en oxygène continuent de chuter en dessous de 90. Ils essaient de comprendre les choses. En attente d’en savoir plus.— NWBZPWNR (@JarodNWBZPWNR) 28 décembre 2020

Nandin surpris par le concours de cosplay Blizzard habillé comme ledit personnage de la série animée, alors que généralement à Blizzcon, la plupart des cosplayers choisissent des personnages de jeux vidéo. “Je pensais que je pouvais prendre ce personnage et le rendre humain, si je le jouais, ce serait drôle”Il a parlé en 2014 de la réaction qu’il a eue à la Blizzcon 2013. Il reviendra avec ce cosplay à plus de conventions, telles que Long Beach Comic Con, Anime Los Angeles et WonderCon.

Blizzcon 2013 – Le célèbre moment de cosplay de Jarod. Il est impossible de ne pas regarder ça sans sourire: pic.twitter.com/OOXIA07y38 – Michele Morrow (@michelemorrow) 4 janvier 2021

La communauté Blizzard pleure son décès

“La communauté cosplay de Blizzard a perdu un ami à cause de COVID”, a déclaré la cosplayeuse Little Sparkz. “Jarod Nandin était connu pour son cosplay Warcraft Oncle à South Park, mais il était plaider pour la positivité du cosplay et encourager d’autres personnes à cosplayer ce qu’elles voulaient. Il nous manquera. »Il a lancé un groupe Facebook appelé Defenders of the [Cosplay] Foi où les cosplayers de tout niveau de compétence étaient encouragés à participer à ce type d’événements, favorisant l’inclusivité.

Nous sommes profondément attristés d’annoncer que Jarod “NWBZPWNR” Nandin, alias le cosplayer “The South Park Guy” de la BlizzCon 2013, est décédé après avoir contracté Covid-19. #Warcraft pic.twitter.com/cqLVmyV3qp— Wowhead (@Wowhead) 4 janvier 2021

La communauté Blizzcon Cosplay a perdu un ami contre Covid aujourd’hui. Jarod Nandin était surtout connu pour son cosplay de The Warcraft South Park Guy, mais il était également un défenseur de la positivité du cosplay et encourageait les gens à cosplayer ce qu’ils voulaient. Il va nous manquer. pic.twitter.com/kDxcL8darY— 🌟Little Sparkz🌟 (@LittleSparkzLFG) 3 janvier 2021