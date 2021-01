Sony Playstation 5 :

2020 Cela fait une année que nous n’oublierons pas pleine d’événements qui ont marqué le mode de vie des citoyens du monde entier et avec événements et certaines catastrophes naturelles qui, bien que loin de l’Espagne, affectera d’une manière ou d’une autre au niveau mondial. Développeur Max Garkavyy a créé un jeu gratuit plates-formes qui peuvent être lues à partir du navigateur à partir d’un PC et d’appareils mobiles, Jeu 2020, qui permet au joueur de traverser tous ces événements de manière comique.

«2020 Game est un jeu par navigateur sur les principaux événements de 2020», déclare Garkavyy dans le synopsis. “Les Incendies en Australie, COVID-19, krach boursier, la montée en puissance de TikTok, les élections américaines, etc. “Avec une finition pixel art et avec un défilement latéral traditionnel, les joueurs contrôlent un avatar qui parcourt ces événements dans un titre qui ne prend que quelques minutes.

Cela va de sauver les koalas parmi les forêts en feu d’Australie pour recueillir des masques et rouleaux de papier toilette au supermarché, il saute entre les voitures flottantes et les bûches inondations que l’ouragan Sally provoqué dans le sud des États-Unis, ils tirent des vaccins contre les boules de coronavirus, les blocs qui représentent la baisse des actions des entreprises technologiques sont évités et persécute l’ancien président américain Donald Trump et le président élu Joe Biden tout en participant à une course au Capitole. Bref, un vol en avant tout au long de 2020 qui augure d’une 2021 tragiquement comique.

Demandez des dons pour pouvoir vous consacrer au développement de jeux vidéo

Le jeu 2020 est le premier match de garkavyy, comme il l’explique sur la page Donorbox qu’il a ouverte pour que les joueurs puissent faire des dons; Au moment d’écrire ces lignes, il a reçu 1373 dons pour un total de 8798,95 $ amassés. Le but des dons est d’amasser suffisamment d’argent (10000 $) pour que vous puissiez quitter votre «travail de bureau ennuyeux» dans une «grande entreprise» et qui peut être dédié au développement de jeux vidéo.