Sony Playstation 5 :

Microsoft annonce les jeux de décembre 2020 avec Gold pour Xbox One et Xbox Series X / S. N’oubliez pas que vous pouvez également en profiter avec Game Pass Ultimate.

Microsoft annonce les jeux gratuits inclus au mois de décembre avec l’abonnement à Xbox Live Gold. Ces quatre jeux seront disponibles pour une durée limitée à tous les utilisateurs de Xbox One et Series X / S, deux des Xbox One et deux Xbox 360 dont vous pouvez profiter avec la compatibilité descendante.

The Raven Remastered est une aventure graphique qui se déroule en 1964, dans laquelle vous devez attraper un voleur légendaire, le Raven. Si vous aimez les histoires de style Agatha Christie, avec beaucoup de rebondissements, vous apprécierez The Raven.

Purge 2, au contraire, c’est une arcade frénétique avec une héroïne aux cheveux orange, qui vole à travers des scénarios 2D tirant sur chaque créature vivante avec la saveur des tireurs martiens classiques.

De leur côté, les jeux Xbox 360 sont Saints Row: Gat hors de l’enfer, une extension autonome de Saints Row IV, et Empilement, un jeu dans lequel vous contrôlez une poupée russe (matriochka) dans un monde peuplé de ces poupées, résolvant des énigmes dans un environnement 3D hautement imaginatif.

Voici quelques-uns des disques durs externes que vous pouvez acheter sur Amazon et qui vous aideront à étendre la capacité de votre Xbox.

The Raven Remastered sera disponible du 1er au 31 décembre. Bleed 2 sera disponible du 16 décembre au 15 janvier. Saints Row Gat out of Hell sera disponible du 1er au 15 décembre. Stacking sera disponible du 16 au 31 décembre

N’oubliez pas que Xbox Live Gold vous permet de jouer en ligne sur les consoles Xbox. Ceci est également inclus dans l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate, qui permet d’accéder à un catalogue de plus de 100 jeux sur consoles Xbox et PC (y compris les premières de Xbox Studios et du catalogue EA Play), et même de jouer via le cloud sur les mobiles Android avec xCloud.