Sony Playstation 5 :

Une nouvelle année est arrivée et avec elle les jeux gratuits des principaux services d’abonnement de PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One et PC. Comme chaque mois, nous rassemblons dans cet article tous les titres que vous pouvez obtenir à coût nul si vous êtes abonné à PS Plus, Xbox Live Gold, Prime Gaming ou Stadia Pro, en plus de ceux qui peuvent être obtenus chaque semaine sans frais supplémentaires juste pour avoir un compte sur Epic Games Store.

Jeux gratuits avec PS Plus en janvier 2021

Comme chaque mois, les utilisateurs se sont abonnés à PS Plus sur PS5 et PS4 ils peuvent réclamer leurs jeux gratuits inclus dans l’adhésion à ce programme de jeu en ligne. Ce sont des titres qui peuvent être obtenus et stockés dans la bibliothèque à un coût nul et qui seront accessibles pour les lire pendant la durée de l’abonnement actif. Jeux PS Plus de Janvier 2021 Ils sont les suivants:

Maneater (PS5) du 5 janvier au 1er février Shadow of the Tomb Raider (PS5 et PS4) du 5 janvier au 1er février GreedFall (PS5 et PS4) du 5 janvier au 1er février Dawn of Fear par PlayStation Talents (PS5 et PS4) du 5 janvier au 1er février

Comme vous pouvez le voir, l’un de ces jeux gratuits, Maneater, est exclusivement pour les personnes qui ont PS5 puisque la version qui est donnée est la nouvelle génération. Les autres sont des jeux PS4, mais ils peuvent également être joués sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité de la console nouvelle génération de Sony.

D’autre part, les jeux de la Collection PS Plus toujours disponible pour tous les abonnés PS5 – il s’agit d’une sélection de jeux PS4 qui, selon la société, ont défini la génération précédente. Si vous êtes abonné à PS Plus, vous pouvez obtenir gratuitement 20 ensembles de cette collection. Peux-tu la voir Liste complète ici.

Jeux gratuits avec Xbox Live Gold en janvier 2021

Également abonnés à Xbox Live Gold peut obtenir des jeux gratuits ce mois-ci pour Xbox Series X, Xbox One et Xbox 360. Dans ce service, et contrairement à PS Plus, les jeux obtenus et stockés dans la bibliothèque peuvent être lus même si l’abonnement n’est pas actif. Voici les jeux avec de l’or de Janvier 2021:

Merci à la politique de compatibilité descendante Xbox complète Ces jeux gratuits peuvent être appréciés sur toutes les consoles de la marque, ce qui signifie que quiconque possède une Xbox Series X / S ou une Xbox One peut jouer à cette sélection de quatre titres, même avec des améliorations si l’on parle de la console nouvelle génération . Pour des raisons évidentes, ceux qui possèdent une Xbox 360 ne pourront accéder qu’aux deux derniers. Il faut se rappeler que Cet abonnement est intégré au Xbox Game Pass Ultimate, donc si vous êtes membre premium de ce programme, vous êtes automatiquement abonné à Xbox Live Gold.

Epic Games Store: Jeux PC gratuits chaque semaine

Après avoir offert quotidiennement des jeux PC pendant les vacances, Epic Games Store reprend sa promotion hebdomadaire pour lequel il propose des jeux vidéo sans frais à tous les utilisateurs qui souhaitent y accéder pour les revendiquer. Cette semaine est précisément la dernière promotion de Noël, Jurassic World Evolution, qui restent accessibles gratuitement jusqu’au 7 janvier à 17h00. (Temps péninsulaire espagnol).

Quand ce jour viendra, Jurassic World Evolution sera remplacé pour un autre jeu PC gratuit: jeudi prochain, vous pourrez obtenir Crying Suns pour PC sans frais dans une promotion qui, reprenant sa périodicité comme nous l’avons dit précédemment, jusqu’au 14 janvier prochain, également jusqu’à 17h00. (Temps péninsulaire espagnol). Le même jour, il sera révélé quel sera le nouveau jeu gratuit de l’Epic Games Store, comme d’habitude.

Ils dureront également jusqu’au jeudi 7 janvier Soldes d’hiver de l’Epic Games Store, une période avec des offres dans plusieurs titres de cette boutique numérique et qui, en plus de son pourcentage de remise, peut être achetée avec 10 rabais supplémentaires grâce au coupon Epic, qui peut être obtenu gratuitement et de manière illimitée.

Nouveaux jeux gratuits pour les membres Prime Gaming

Les abonnés Amazon Prime sont également automatiquement abonnés à Prime Gaming, un service que nous connaissions auparavant sous le nom de Twitch Prime et qui renouvelle chaque mois sa collection d’indies gratuits pour PC afin que les utilisateurs puissent entrer pour les réclamer sans frais et les conserver dans leur bibliothèque pour toujours. Voici les jeux gratuits de Prime Gaming en janvier 2021:

En plus de ces jeux gratuits, Prime Gaming ajoute généralement un nouveau lot avec plus de titres à un coût nul au fil du mois. Et, comme si cela ne suffisait pas, la promotion de Titres SNK classiques gratuits Il est toujours disponible jusqu’en mars 2021, nous pouvons donc télécharger des œuvres telles que Metal Slug 2, Samurai Shodown V Special ou la collection SNK 40th Anniversary elle-même.

Stadia Pro: six nouveaux jeux gratuits en décembre

Enfin, ceux qui sont abonnés à Stadia Pro, la version premium de la plateforme de jeu cloud de Google, pourront accéder à de nouveaux jeux gratuits ce mois-ci pour s’exécuter directement depuis l’appareil de leur choix via le streaming. Ces jeux sont inclus dans l’abonnement Pro à partir du 1 janvier 2021; Ils sont les suivants:

Pour ceux qui ne le savent pas, Stadia Pro est le service d’abonnement de Stadia, une plateforme a priori libre d’accès car elle permet d’acheter des jeux depuis sa boutique numérique pour en profiter via le cloud, en plus d’en essayer d’autres gratuits comme Destiny 2. Payant 9,99 par mois vous pouvez accéder aux titres Stadia Pro mensuels gratuits, plus Streaming 4K, son 5.1 et réductions sur l’achat de jeux. Cet abonnement premium peut être essayé gratuitement ici.