Sony Playstation 5 :

Un nouveau mois est arrivé et avec lui tous les services d’abonnement et les plateformes numériques qui offrent des jeux gratuits à leurs membres sont mis à jour. On parle de PS Plus, Xbox Live Gold, Epic Games Store, Prime Gaming et Stadia Pro, des sites où vous pouvez obtenir des titres sans frais tout au long du mois de décembre tant que nous avons un compte actif.

C’est pourquoi dans Vandale nous voulions rassembler tous les jeux gratuits pour PS5, Xbox Series X / S, PS4, Xbox One et PC que les membres de ces services pourront obtenir en décembre. Ci-dessous vous pouvez voir dans chacune des catégories les œuvres disponibles au cours de ce mois, ainsi que les dates à partir desquelles elles peuvent être obtenues et même quand elles seront disponibles.

Jeux gratuits avec PS Plus en décembre 2020

Profitant de l’arrivée de sa console de nouvelle génération, Sony a apporté un petit changement à son service PS Plus: il n’y a plus que deux jeux qu’il propose gratuitement à ses membres, mais il en rajoute d’autres qui peuvent être téléchargés au cours du mois pour PS5 et PS4. Ci-dessous, nous vous montrons la liste des jeux qui peuvent être obtenus et joués à un coût nul – tant que l’abonnement PS Plus est maintenu actif- à partir du mardi 1 décembre:

En plus de ces cinq jeux, les œuvres incluses dans Collection PS Plus sont toujours disponibles pour tous les abonnés qui ont déjà une PS5: c’est une compilation de les 20 jeux vidéo les plus importants sur PS4 qui est accessible à toute personne disposant d’un abonnement PS Plus et d’une console nouvelle génération. Tu peux voir le Liste complète ici.

Les abonnés non-PS Plus pourront tester les fonctionnalités multijoueurs en ligne du service certains jours 19 et 20 décembre, lorsqu’un Week-end multijoueur en ligne gratuit PlayStation Plus pour tous les joueurs qu’ils soient PS4 ou PS5. Cette initiative débutera du samedi 19 décembre à 00 h 01 au dimanche 20 décembre à 23 h 59 (heure locale).

Jeux gratuits avec Xbox Live Gold en décembre 2020

Sur Xbox, ils ont également déjà annoncé ce que le Games with Gold Décembre 2020, des titres auxquels les abonnés du service de jeux en ligne des consoles Microsoft peuvent accéder gratuitement et enregistrer dans leurs bibliothèques. Les quatre titres de ce mois ne sont pas seulement pris en charge par Xbox One, mais aussi avec le récent Xbox Series X et Xbox Series S. De plus, deux d’entre eux peuvent également être téléchargés sur Xbox 360.

Ci-dessous vous pouvez voir le Liste complète des jeux gratuits avec Xbox Live Gold en décembre 2020, y compris les dates auxquelles ces titres seront disponibles:

Tous ces jeux peuvent être exécutés sur des consoles Xbox de nouvelle génération et certains bénéficieront des nouvelles capacités techniques des séries X et S. Ces titres peuvent être obtenus à partir d’un compte abonné. Xbox Live Gold, soit directement à ce service, soit à Xbox Game Pass Ultimate, qui l’inclut également. Il ne faut pas oublier que les jeux avec Gold peuvent être enregistrés dans la bibliothèque et joués sans avoir à conserver un abonnement Xbox Live Gold actif.

Epic Games Store: Jeux PC gratuits chaque semaine

Magasin de jeux épiques maintient active sa promotion hebdomadaire de jeux gratuits pour pc que toute personne disposant d’un compte de magasin numérique peut utiliser en y accédant à la fois depuis le Web et depuis le lanceur de bureau. Ces titres Ils sont renouvelés chaque semaine, plus précisément tous les jeudis à 17h00. (Heure de la péninsule espagnole), donc au cours du mois de décembre, nous aurons plus d’une occasion d’obtenir ces titres à un coût nul.

Cette première semaine du mois, vous pouvez obtenir gratuitement MudRunner, un jeu curieux de Sabre Interactive qui nous amène à devenir camionneurs pour une journée à jouer livraisons extrêmes d’un point à un autre. Lors des traversées, nous devrons surmonter des terrains escarpés, des vasières, des pentes et même traverser des rivières. Être disponible gratuitement jusqu’au jeudi 3 décembre.

Tous les jeux gratuits de l’Epic Games Store pour PC

Ce jour-là, le jeu de simulation sera remplacé par un jeu plus arcade, mais non moins stimulant: Cave Story +. Ce travail indépendant est l’un des premiers que nous ayons commencé à connaître lorsque l’explosion du développement des jeux vidéo indépendants a eu lieu. Cette version qui sera offerte sur l’Epic Games Store du 3 au 10 décembre est celui avec lequel Nicalis a amplifié nouveaux graphismes, plus de chansons et des modes de jeu supplémentaires.

Comme on dit, la promotion des jeux gratuits pour PC d’Epic Games Store est renouvelée chaque semaine avec de nouveaux titres, parfois il y en a deux et d’autres fois, comme ces semaines-ci, il n’y en a qu’un de disponible. Dans tous les cas, l’Epic Games Store propose également autres jeux vidéo gratuits pour ses membres: en plus des classiques free-to-play on peut trouver d’autres titres disponibles à aucun coût comme Sludge Life, Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure ou la première saison de 3 sur 10, une sorte de mix entre séries de animation et jeu vidéo qui parodie l’industrie du développement.

Nouveaux jeux gratuits pour les membres Prime Gaming

Si vous êtes membre de Amazon prime tu es aussi de Prime Gaming, même si vous ne le savez pas: c’est une plateforme à laquelle vous pouvez accéder pour réclamer des avantages pour certains jeux et même pour obtenir jeux vidéo gratuits pour pc. Les titres disponibles sont renouvelés chaque mois, bien que certains des mois précédents restent également et les nouvelles œuvres sont incluses individuellement.

Tous les jeux PC gratuits de Prime Gaming

En plus de tous ces jeux, le Collection SNK également toujours disponible pour les membres Prime Gaming. Cette sélection de titres rétro comprend des jeux comme Metal Slug 2, King of the Monsters, Sengoku 3, Samurai Shodown V Special ou la collection SNK 40th Anniversary elle-même. Tout sera disponible Jusqu’au 31 mars. Prime Gaming comprend également généralement plus de jeux gratuits pendant les premières semaines du mois.

Stadia Pro: six nouveaux jeux gratuits en décembre

Les membres abonnés à Stadia Pro peuvent profiter de leur nouveau lot de jeux gratuitement à partir du 1er décembre. Ce sont des titres qui peuvent être exécutés directement à partir de la plate-forme elle-même, sans frais pour ceux qui paient pour l’adhésion au service de jeu en nuage de Google. Voici les six jeux gratuits du mois de décembre:

N’oubliez pas que le 30 novembre est le dernier jour pour accéder à certains des jeux inclus les mois précédents dans Stadia Pro, en particulier ceux qui quittez le catalogue aujourd’hui Ce sont SUPERHOT, Power Rangers: Battle for the Grid, Little Nightmares, Hello Neighbor et Super Bomberman R Online.

Stadia Pro est le service d’abonnement de Stadia, la plate-forme de jeu en nuage de Google. Grâce à ce manuel, l’adhésion à 9,99 Non seulement les joueurs peuvent accéder à cette sélection de titres à un coût nul, mais ils peuvent également diffuser les jeux en ligne. jusqu’à une résolution 4K et un son 5.1, en plus de bénéficier de réductions dans la boutique numérique. Stadia Pro propose une période d’essai pour les utilisateurs qui n’ont pas encore eu la possibilité d’accéder au service peuvent le faire gratuitement.