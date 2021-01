Sony Playstation 5 :

PlayStation Espagne a déjà annoncé ce que le jeux pour rejoindre PS Now en janvier. Au total, trois titres sont intégrés à ce service de jeu dans le cloud et par abonnement pour PS5, PS4 et PC: The Crew 2, Surviving Mars et Frostpunk. Tous ces jeux sont disponible gratuitement aujourd’hui, Le 5 janvier, pour tous les utilisateurs qui ont un abonnement payant à cette plateforme.

L’équipage 2 est, pour le moment, le seul à avoir une date de sortie du programme: il sera disponible jusqu’au 5 juillet 2021. Ce jeu de conduite nous permet d’explorer un immense monde ouvert aux États-Unis, et il le fait avec de multiples options de conduite, des voitures classiques aux avions, en passant par les motos et même les bateaux à moteur. Dans notre analyse, nous avons dit de lui que “c’est un titre de conduite d’arcade remarquable dont la nouvelle approche jouable lui a bien servi. “

Stratégie sur et hors de la planète Terre

Survivre à Mars est un jeu de gestion des colonies qui, comme son nom l’indique, se déroule sur Mars. Nous devrions prendre le contrôle d’une colonie martienne pour survivre à ses dangers environnementaux, en tenant compte des ressources de la planète rouge que nous pouvons utiliser pour cela. Nous jouerons dans des jeux sans fil narratif spécifique, mais en essayant de dépasser les objectifs qui nous fixent pour obtenir des points et plus de points. Pouvez-vous lire notre analyse ici.

Frostpunk, dans sa version console, arrive également sur PS Now aujourd’hui pour nous proposer l’une des meilleures propositions de jeux de rôle de ces dernières années. Ici, nous devrons prendre des décisions risquées et délicates pour permettre l’avancée de notre règlement dans un monde post-apocalyptique. Dans notre analyse, nous disons de ce titre que c’est “une proposition jouable intéressante interpelle nos esprits et touche nos cœurs en le chargeant de décisions morales qui nous tournent parfois les tripes et nous laissent un goût amer, très amer dans la bouche. “