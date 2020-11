Sony Playstation 5 :

Sony travaillera sur une réponse au Xbox Game Pass de Microsoft, le service d’abonnement avec des centaines de jeux à prix réduit. Bien que Jim Ryan de PlayStation ait déjà averti que le modèle de Microsoft n’était pas viable – du moins en termes de lancement simultané des nouvelles fonctionnalités du service -, il semble qu’ils préparent un type d’abonnement ajouté à PS Plus ou PS Now – le jeu sur le cloud-. Du moins, c’est ainsi qu’il l’a laissé tomber dans une interview avec TASS, où il aborde plusieurs questions – parmi lesquelles le lancement des titres qui définiront la génération -.

Interrogé sur une réponse au Xbox Game Pass, l’une des grandes attractions de Microsoft sur consoles et PC, Ryan répond que “Des nouvelles viendront, mais pas aujourd’hui. Nous avons PlayStation Now, qui est notre service d’abonnement et qui est disponible sur différents marchés”. Lors du lancement de la PlayStation 5, déjà en vente en Espagne, une nouvelle promotion est incluse en plus des jeux PS Plus mensuels: PS Plus Collection, où l’on trouve 20 jeux PS4 – parmi lesquels de nombreux indispensables – gratuits. Abonnés PS Plus avec PS5, de Days Gone à God of War, Final Fantasy XV, The Last of Us Remastered, Uncharted 4, Monster Hunter: World, Persona 5, Resident Evil 7 et bien d’autres. La collection PS Plus pourrait-elle s’étendre et devenir un service autonome à l’avenir?

Jim Ryan n’aime pas le terme «guerre de console»

«La guerre des consoles est un terme que je n’ai jamais utilisé ou que j’aime bien», explique Ryan à propos de cette définition pour parler de concurrence entre fabricants de consoles. “Pour moi, c’est bien qu’il y ait de la concurrence. Je pense que cela nous fait travailler plus dur. Empêchez-nous de devenir complaisants. C’est bien que le consommateur ait le choix, je pense que c’est merveilleux. Nous sommes heureux et fiers de ce que nous avons. “La PS5 est déjà en vente en Espagne, même s’il n’est pas vraiment facile d’en obtenir une sans réservation.