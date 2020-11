Sony Playstation 5 :

Au cours de la génération de PlayStation 4, Sony a cherché un équilibre dans ses blockbusters pour lancer des suites de ses grands succès, tels que God of War, Uncharted 4 et The Last of Us Part II, ainsi que de nouvelles licences telles que Horizon: Zero Dawn, Ghost of Tsushima et Days Gone. Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, a commenté dans une interview avec GQ le risque élevé des jeux originaux dans l’industrie actuelle. Plus précisément, cet article demande si sur PlayStation 5, nous verrons une répétition de la stratégie vue sur PS4: des exclusivités importantes, une console puissante et des versions physiques à des prix “premium”.

“C’est certainement la stratégie que nous avons lancée en ce qui concerne les jeux créés par Worldwide Studios. Je dirai humblement que nous n’avons pas été en meilleure forme qu’aujourd’hui” – dans les productions de première partie – et souligne ce qui a été réalisé pendant la génération PS4. “C’est un grand point de différenciation et nous essayons de continuer à renforcer cette capacité.” Encore une fois, Ryan met en avant la croissance organique de ses studios ou la somme d’Insomniac Games. “Nous jouons de très bons matchs maintenant et nous prévoyons de continuer à les faire.”

Cependant, ces blockbusters sont toujours un pari risqué: “Ils coûtent plus de 100 millions de dollars aujourd’hui et pour créer de nouvelles licences IP, qui sont très risquées et nous l’avons fait quatre fois dans la génération PS4, vous devez avoir un lancement physique. “Dans la nouvelle génération, avec la PS5 déjà en vente en Espagne, les versions les plus importantes de Sony leur prix est passé à 80 euros.

Des études d’expériences variées

L’interview parle également de la variété des jeux et de la façon dont Horizon Zero Dawn et Spider-Man sont orientés vers le grand public qui recherche l’action et les mondes ouverts tandis que Death Stranding ou The Last of Us Part II recherchent d’autres types d’émotions. Ryan commente que l’organisation a des études individuelles et qu’ils examinent leur offre pour cet équilibre entre “suit des sagas bien-aimées comme God of War et Uncharted, et anime un peu les choses avec de nouvelles licences comme Horizon Zero Dawn ou Ghost of Tsushima. Nous avons beaucoup réfléchi à cela. “