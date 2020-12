Sony Playstation 5 :

Le dernier numéro du magazine EDGE comprend une interview avec le directeur exécutif de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, où il commente différents aspects de la PlayStation 5 à l’occasion de son lancement en Espagne le 19 novembre. Parmi les déclarations, il réitère que le prix de la console – 500 euros pour le modèle standard, 400 pour l’édition numérique – a été défini début 2020, avant les confinements et la pandémie COVID-19; Cela n’a pas changé après ces événements qui ont affecté l’ensemble de l’industrie d’une manière ou d’une autre.

«Nous avons pu lancer la PS5 à 399 euros – en référence à Digital Edition – avec toute la puissance et les fonctionnalités de la console, au même prix que nous avons lancé la PS4 en 2013. C’était important pour nous, et nous en sommes très heureux. 399 euros / dollars fonctionnait très bien la dernière fois et nous voulions que ça le fasse aussi cette fois“.

La PS5 est devenue le plus gros lancement d’une PlayStation et donc de l’histoire – le précédent record était pour PS4-, et ses ventes ne sont limitées qu’aux unités qui peuvent être fabriquées et distribuées; Il est actuellement épuisé et les unités sont vendues exclusivement avec des réservations en ligne lorsque de nouvelles expéditions apparaissent dans les magasins.

Les grands jeux arrivent bientôt

Dans cette même interview, Ryan souligne qu’après ce qu’il définit comme “le plus grand catalogue de lancement PlayStation” Grâce à Demon’s Souls Remake, Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: Biggest Adventure et d’autres sorties d’éditeurs, les grands jeux de la génération arriveront bien avant ce que nous avons vu sur d’autres consoles, à partir de 2021.

“Une autre chose que je voudrais dire est que le catalogue 2021 est à un niveau différent de ce que nous avons vu auparavant. Les gens soulignent que les jeux de premier plan de Worldwide Studios sont en effet l’un des facteurs déterminants de la génération PS4. Mais il n’est pas dit que les très bons jeux de première partie sont arrivés dans la seconde moitié du cycle – depuis la console. Et nous aurons des jeux de cette qualité -sur PS5-, mais cette fois nous les aurons plus tôt dans le cycle. “En 2021, ils sont annoncés par PlayStation Studios -ou sous leur production- pour le moment Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7 pour la première moitié de l’année – Horizon 2: Forbidden West, God of War: Ragnarok, Returnal or Destruction AllStar, qui fera ses débuts sur PS Plus en février.