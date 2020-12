Sony Playstation 5 :

La PlayStation 5 est déjà en vente, du moins en théorie – elle est épuisée en Espagne et ne peut être obtenue que par le biais de réservations en ligne – mais cela ne signifie pas que la PS4 cesse de recevoir des nouvelles de Sony lui-même ou d’autres éditeurs. Certains des blockbusters tels que Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: Une aventure dans un grand sens et Horizon 2: Forbidden West ont confirmé leur lancement sur PS5 et PS4, et même God of War: Ragnarok semble pouvoir atteindre deux générations. Dans une interview dans le dernier numéro d’EDGE, Jim Ryan de Sony a spécifiquement parlé de la possibilité de ne laisser l’actualité que sur la nouvelle plateforme et leur responsabilité envers l’immense communauté PS4, plus de 110 millions de joueurs.

“Nous pensons que nous avons une responsabilité envers cette grande communauté, et c’est une chance de faire de super jeux sur PS4 aussi longtemps qu’il le faudra. Je pense que c’est la bonne chose, la chose rationnelle, et vous verrez une vie – pendant ces années – de PS4 comme vous ne l’avez pas vu avec PS3. Mais cela dit, Au fil du temps, vous verrez de plus en plus l’accent sur le développement PS5 et la version PS5 sera la principaleDans le cas de la PlayStation 3, avec le lancement de la PS4, le saut de génération a été plus brutal et la plupart des développeurs ont cessé de prendre en charge les consoles précédentes en raison de leurs difficultés de programmation et de leurs limites. En revanche, la nouvelle génération est rétrocompatible avec le ci-dessus, et de nombreux titres – en particulier les titres indépendants – n’ont pas besoin de la puissance des nouvelles plates-formes, ils continuent donc d’être publiés sur PS4.

PS4 sera pris en charge pendant quelques années

D’autres projets Sony comme Ratchet & Clank: Rift Apart – qui profite des temps de chargement rapides – ou Gran Turismo 7 – du moins pour le moment – n’ont été annoncés que pour PlayStation 5. “La communauté PS4 continuera à être incroyablement importante pour nous pendant 3-4 ans”Ryan a déclaré en septembre dernier. “Beaucoup passeront à PS5, si nous faisons bien notre travail, mais des dizaines de millions resteront engagés sur PS4.”