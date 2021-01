Sony Playstation 5 :

Jonas Neubauer, sept fois vainqueur du Championnat du monde Tetris classique, est décédé à l’âge de 38 ans, comme ils l’ont annoncé depuis leur compte Twitter au petit matin de ce 9 janvier. Il Nord Américain, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du jeu créé par Aleksi Pzhitnov, a participé à neuf finales du CTWC, où il a concouru depuis le début du tournoi en 2010.

C’est le cœur lourd que nous annonçons la terrible nouvelle que Jonas est décédé d’une urgence médicale soudaine.

Il était le meilleur absolu. Nous sommes dévastés, accablés de chagrin, et il nous manque déjà beaucoup.

Informations à suivre lorsqu’elles seront disponibles. – Jonas Neubauer (@neubsauce) 9 janvier 2021

“C’est avec grand regret que nous communiquons la terrible nouvelle que Jonas est décédé d’une urgence médicale inattendue. Il était absolument le meilleur. Nous sommes dévastés, submergés de tristesse et il nous manque sincèrement”, ont-ils annoncé aux premières heures de ce samedi. depuis son compte Twitter officiel.

“Nous sommes choqués et attristés d’annoncer que Jonas Neubauer, sept fois champion de la CTWC, est décédé subitement le 4 janvier”, rapportent-ils de la site officiel du championnat. “Jonas a été un pilier absolu de positivité et d’humilité pour notre famille CTWC. Nous n’aurions pas pu demander un champion, un modèle et un meilleur ami.”

Nous sommes navrés de partager que Jonas Neubauer, sept fois champion de la CTWC, est décédé subitement le 4 janvier. Nous n’aurions jamais pu demander un meilleur champion, un modèle et un ami plus grands. Jonas, tu nous manques, nous t’aimons et nous te remercions de nous inspirer pour toujours être notre meilleur. Repose en paix. pic.twitter.com/CaaGgd4ZY3 – Tetris Championship (@ClassicTetris) 9 janvier 2021

“Il était gentil, authentique, hilarant, incroyablement talentueux et un brillant ambassadeur pour le jeu. Bien qu’il ait été le boss final le plus dur, il a toujours eu un cœur plus chaleureux. Continuez à vivre comme une légende dans notre communauté et dans le monde“Ils ajoutent de l’organisation.” Jonas, tu nous manques, nous vous aimons et nous vous remercions de nous inspirer pour toujours être le meilleur de nous-mêmes. Tout notre amour à sa femme Heather, sa mère Sharry, sa famille et ses amis. Repose en paix, notre puissant héros. “

A remporté le CTWC sept fois et a atteint les deux derniers de plus

Neubauer a remporté le championnat du monde Classic Tetris quatre années consécutives entre 2010 et 2013, et à trois autres occasions entre 2015 et 2017. En 2014 et 2018, il a atteint la grande finale. «Une façon de garder sa mémoire», disent-ils du CTWC, «est d’apprécier son dernier jeu pica de Tetris, a joué il y a quelques mois à peine lors de la CTWC 2020. Il a de nouveau fait preuve du courage, de la détermination, de la créativité et de l’esprit sportif élégant qui étaient ses caractéristiques. “