Il est clair que nous aimons tous les moniteurs de jeu géants et de haute qualité que nous voyons dans les configurations de certains instagrameurs. Mais il est également vrai que le budget dont nous avons besoin pour les acquérir est élevé et que nous voudrons parfois l’investir dans d’autres composants. Cependant, pour un prix abordable, vous pouvez avoir un moniteur de jeu de qualité avec un prix équilibré. C’est le cas de ça Lenovo L24Q-30, avec d’excellentes fonctions pour les jeux, qui se distingue par une Résolution 2K.

Dans le cas d’un Moniteur 24 pouces, résolution 2K C’est un chiffre très remarquable car la densité de pixels est assez élevée. Si vous voulez qu’il joue sur un bureau, la taille est suffisante pour jouer à des jeux et vous aurez plus de clarté que dans les plus grands avec la même résolution, voire moins. Et son prix se démarque, eh bien Vous pouvez l’acheter dès maintenant chez PcComponentes pour 179,99 euros.

Ce moniteur est une option idéale pour ceux qui veulent un écran abordable pour jouer ou travailler avec qui se distingue par sa taille compacte avec une clarté extrêmement élevée grâce à sa résolution 2K.

Nous parlons en fait d’un moniteur à faible coût, dans lequel ce Résolution de 2560 x 1440 pixels. Nous n’apprécierons pas seulement la netteté en ce qui concerne jouer, mais quand on va jouer travaux avec lui, ou juste pour regarder des séries et des films, avoir une résolution plus élevée est quelque chose qui améliorera considérablement l’expérience utilisateur. En fait, une fois que vous l’aurez essayé, vous n’accepterez guère d’utiliser un moniteur avec moins de clarté.

Quant à ses capacités de moniteur à jouer, on retrouve plusieurs aspects. Le premier d’entre eux est lui Temps de réponse de 4 ms. C’est un chiffre valable pour un moniteur avec lequel nous allons jouer, et très typique de la technologie dont il dispose, qui est IPS. Personnellement, Je trouve que les moniteurs IPS sont les meilleurs pour toute utilisation non professionnelle lorsqu’il s’agit de profiter de la qualité d’image. L’angle de vue est très bon. Si vous choisissez une autre technologie, il est plus probable que dans un court laps de temps, vous vous rendrez compte que la qualité de l’image peut être améliorée. Quand il s’agit de travailler, de surfer sur Internet, de regarder des films ou des séries, vous apprécierez également que la technologie du moniteur soit IPS.

La le taux de rafraîchissement de l’affichage est de 75 Hz. Ce n’est pas un chiffre très élevé, car nous gardons à l’esprit qu’il s’agit d’un moniteur à faible coût. Mais il est encore un peu plus élevé que le 60Hz standard. De plus, il dispose d’un port HDMI 1.4 et d’un port DisplayPort 1.2.

Enfin, son design doit être mis en valeur. L’affichage est intégré dans un cadre sans pratiquement aucun cadre extérieur, qui aura fière allure sur un bureau élégant et minimaliste. Dans tous les cas, la grande différence entre ce moniteur et un autre d’un prix similaire ou un peu plus élevé est ce que vos yeux percevront, voyant une netteté bien supérieure à celle de la grande majorité des écrans. Et seulement pour 179,99 euros.

