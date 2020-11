Sony Playstation 5 :

Quand il s’agit de choisir des accessoires avec lesquels jouer, il n’y a qu’une seule option, choisir le meilleur. Parfois, le budget nous oblige à réduire nos réclamations. Mais grâce aux offres Black Friday Week, vous pouvez porter des écouteurs sans fil qui pourraient en fait être l’achat le plus équilibré que vous puissiez faire, à un prix moins cher que la normale. Il s’agit de Le Razer Nari, des casques confortables de haute qualité, avec toutes les fonctionnalités que l’on recherche pour jouer à des jeux, et à un prix brutal.

Razer est l’une des marques de référence dans le monde des accessoires de jeu, et ces écouteurs sont une excellente option si vous recherchez des étuis de haute qualité avec lesquels jouer. Ses caractéristiques comprennent le système THX Spatial Audio pour écouter un son à 360 ° et sa conception qui les rend particulièrement confortables. À l’heure actuelle, vous pouvez les acheter pour 99 euros sur Amazon, ce qui constitue un achat idéal si vous envisagez de vous procurer des écouteurs sans fil de haute qualité.

Comment peut-il en être autrement un casque de jeu haut de gamme, ces Razer Nari ont la technologie sans fil. Ils sont connectés par Connectivité 2,4 GHz à un dongle USB que nous allons connecter au PC ou à notre PS5. De cette façon, nous obtiendrons un son sans câbles et sans décalage. Cependant, nous pouvons également opter pour une connectivité par câble standard, en connectant le casque à un port Jack. C’est une bonne option lorsque nous sommes à court de batterie.

Même s’il faut dire que ces écouteurs nous offrent un autonomie de 20 heures sans éclairage et 14 heures d’utilisation du Système Razer Chroma. Ce système d’éclairage est bien connu dans le monde du jeu et est idéal pour toute configuration de joueur.

Au niveau de la qualité audio, le Système audio spatial THX C’est quelque chose à faire caractériser le casque Razer Nari, qui ne se limite pas à un 5.1 ou un 7.1 virtualisé, mais plutôt crée une dimension sonore à 360 °.

Le design est un autre aspect clé, car l’un des gros problèmes avec les écouteurs est qu’ils ont tendance à être très chauds, et en été, cela peut être horrible. En plus du bandeau supérieur qui épouse la forme de notre tête, Le Razer Nari se distingue par son absence de mousse et de similicuir, qui conservent la chaleur et utilisent un gel rafraîchissant, ce qui permet d’éviter de rendre impossible l’utilisation du casque en été.

Et comme prévu dans un casque pour jouer, le micro qu’il intègre est de grande qualité. Et il est également rétractable, de sorte que lorsque nous ne l’utilisons pas, il reste intégré aux casques et ne peut pas se casser, et lorsque nous allons l’utiliser, nous pouvons le déplier pour qu’il capte l’audio plus près de notre bouche.

Pour 99 euros, ce sont des écouteurs plus chers que le low cost que vous trouverez, mais si vous voulez jouer avec les meilleurs, même on peut dire que le Razer Nari est un prix abordable.

