La famille Nintendo vit aujourd’hui un jour de fête depuis 30 ans, le 21 novembre 1990, le Système de divertissement Super Nintendo, également connu sous le nom de Super Nintendo, SNES ou, précisément au Japon, Super Famicom.

Nintendo a créé ce jour-là sa console de jeu qui des mois plus tard, il arriverait aux États-Unis (le 23 août 1991) et qu’il faudra près de deux ans pour atteindre l’Espagne et le reste de l’Europe, territoire dans lequel nous n’avons pu en profiter qu’en 1992 avec une sortie progressive dans différents pays tout au long de cette année.

Justement, le lancement de cette console et les années à venir ont peu marqué le monde des jeux vidéo avec la soi-disant guerre de la console entre Nintendo et SEGA s’efforçant de devenir la marque préférée d’un joueur dans un marché en plein essor.

Dans le cas de la SNES, son lancement a été le premier pas vers l’arrivée de certains des jeux les plus importants de l’histoire tels que Zelda: A Link to the Past, Super Mario World, Super Mario Kart, Super Metroid, F-Zero, Donkey Kong Country, Street Fighter II, Killer Instinct, Secret of Mana, Final Fantasy VI, Dragon Quest VI ou Chrono Trigger parmi beaucoup d’autres titres avec lesquels beaucoup d’entre nous ont grandi en tant que joueurs.

Son adieu à la fin des années 90 et sa résurrection en 2017

SNES a eu une longue vie de succès jusqu’à il a cessé d’être vendu dans différents territoires à la fin des années 90 (à l’exception du Japon où sa vente s’est poursuivie jusqu’en 2003) pour atteindre la fin de sa vie 49,100,000 unités vendu dans le monde entier.

Des années plus tard, en 2017, Nintendo a annoncé la Super Nintendo Classic Mini, une version miniature de sa console SNES mise en vente en novembre de la même année, ainsi que 20 jeux préinstallés dont certains des plus grands succès. comme le Super Mario Kart ou Super Mario World susmentionné ainsi que d’autres titres comme Contra III: The Alien Wars ou Super Castlevania IV.