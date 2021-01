Sony Playstation 5 :

L’actualité de Cyberpunk 2077 est très variée, puisque le titre a été lancé sur le marché espagnol et dans le monde en novembre dernier. Des bugs aux controverses qui parsèment le studio CD Projekt RED, les manchettes sur cet ambitieux RPG n’ont pas cessé depuis. Un détail curieux que les joueurs ont découvert, par exemple, est que il semble que le personnage Judy devait également être un choix romantique pour V-manBien que dans le jeu, nous ne pouvons maintenir une relation avec elle que si nous choisissons de jouer en tant que V-woman. L’équipe de développement, pour sa part, soutient que Judy n’a jamais eu l’intention d’être un béguin pour V-man.

Cyberpunk 2077, Judy et les romances

Les moddeurs et les dataminers ont eu amplement le temps de fouiller dans les archives de Cyberpunk 2077. C’est le cas du youtuber FredrickFlower, qui a découvert que les utilisateurs peuvent apparemment avoir une relation avec Judy en tant que V-man, avec un type de corps et une voix masculins. Quelque chose d’impossible à réaliser dans la version titre.

Dans le jeu de base, Judy n’est disponible qu’en option romantique pour V-woman, mais il semble que le jeu contienne également les mêmes lignes de voix parlées par V-man pour les scènes romantiques avec Judy. De cette façon, et en utilisant des mods, les joueurs peuvent tomber amoureux de Judy et entretenir une relation avec elle avec un corps masculin, comme le montre la vidéo que nous vous laissons ci-dessous:

Il y a des lignes de dialogue de V-man ayant une liaison avec Judy

Cependant, CD Projekt RED a précisé dans une déclaration publiée à Eurogamer que Judy n’a jamais été destinée à être une romance pour le V-man. C’est l’explication que l’équipe de développement a proposée, en référence à l’accélération des tâches de production du jeu:

“C’était simplement plus pratique et plus facile pour notre équipe de localisation, du point de vue de la production, d’enregistrer toutes les lignes avec les deux voix, afin que nous puissions éviter de perdre par erreur quelque chose qui nécessiterait des enregistrements futurs “, a expliqué le représentant du CDP.” Cela a été fait avec à peu près tout pour être sûr, bien que cela puisse varier selon les langues. Judy a toujours été une partenaire romantique pour V-woman, et c’était la vision artistique depuis le début. Il n’y a pas d’option romantique pour la version masculine retirée du jeu“.

“Judy a toujours été une partenaire romantique pour V-woman”

De cette façon, bien que nous puissions faire tomber Judy amoureuse en utilisant un V-male, en modifiant le jeu, ce n’était certainement pas l’intention de l’étude. Ce n’est pas la première fois que CD Projekt RED, cependant, doit sortir pour défendre qu’il n’a pas coupé le contenu du jeu: récemment un employé présumé du studio a souligné que la plupart des zones souterraines de Night City avaient été enlevées. L’équipe de développement a barré ces déclarations comme “une fausse histoire”.