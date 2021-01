Sony Playstation 5 :

Comme nous l’avons annoncé la semaine dernière, Jurassic World Evolution est disponible gratuitement sur Epic Games Store, bien que cette fois le dernier cadeau de Noël Il peut être obtenu jusqu’au 7 janvier à 17h00 dans la péninsule espagnole. Comme toujours, pour l’obtenir indéfiniment dans notre compte, connectez-vous simplement à la boutique Epic Games et ajoutez-le dans les délais; plus tard pour être remplacé par Crying Suns – cadeau hebdomadaire jusqu’au 14 janvier -.

Jurassic World Evolution gratuitement sur Epic Games Store.

Il s’agit de un jeu de gestion et de construction de Frontier Developments qui utilise bien sûr la licence Jurassic Park / World, afin que notre parc soit peuplé de dinosaures auxquels vous pourrez modifier leur comportement, leurs traits et leur apparence. “Contrôlez l’ensemble du parc avec des outils de gestion détaillés ou affrontez des défis directement par voie terrestre et aérienne. Développez vos îles et choisissez votre propre chemin dans une nouvelle histoire mettant en vedette des personnages emblématiques de la saga et mettant des décennies de connaissances sur le Jursico entre vos mains “.

“Jurassic World Evolution est un jeu de stratégie et de gestion avec beaucoup de potentiel et de grandes valeurs de production dont la jouabilité a été trop limitée. Il a parfaitement raison de transformer les dinosaures en grandes stars de la série., mais cela ne rend pas la construction, la gestion et le dépannage de notre parc vraiment amusants, vous empêchant d’aller plus loin », avons-nous dit dans la revue de sa version originale de 2018, depuis lors, il a reçu de nouveaux modes et du contenu téléchargeable.

Le prochain cadeau est Crying Suns

Crying Suns est un voyou d’exploration tactique Inspiré des classiques de science-fiction Foundation et Dune. Nous serons un grand amiral explorant son empire déchu pour découvrir la vérité sur l’Empire et même sur nous-mêmes.