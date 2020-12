Sony Playstation 5 :

Square Enix a annoncé Just Cause: Mobile, un nouveau jeu d’action gratuit se déroulant dans l’univers de cette saga folle et endiablée. Comme son nom l’indique, est conçu exclusivement pour les appareils mobiles et atteindre iOS et Android dans le courant de 2021, encore à déterminer.

Campagne, multijoueur compétitif et missions coopératives

Le jeu nous permettent de créer et personnaliser notre propre personnage pour se lancer en action en compagnie de nos amis. Comme vous pouvez l’imaginer, le titre aura différents modes de jeu, y compris une campagne dans laquelle nous serons membre de Brandon qui doit affronter les forces de Eau sombre et forger des alliances avec des personnages bien connus des épisodes précédents de la série.

En plus, Le titre comprendra également un mode multijoueur pour 30 joueurs dans lequel trois équipes de 10 joueurs chacune doivent s’affronter et protéger leurs bases. Mais si vous aimez collaborer avec vos amis, vous pouvez former des équipes de quatre utilisateurs maximum pour faire face à une série de missions coopératives compliquées dans lesquelles le jeu en équipe sera essentiel pour les surmonter avec succès.

Pour compléter l’offre de modes, il y aura aussi un mode défi que nous proposerons de relever trois défis différents dans les plus brefs délais pour battre les records qui nous ont établis.

À côté de cette annonce une nouvelle bande-annonce a été distribuée où vous pourrez voir une minute et demie pleine de séquences tirées directement de son gameplay, ce qui vous permettra de vous faire une meilleure idée du type de proposition dont il se vante.