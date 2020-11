Sony Playstation 5 :

Ubisoft et Riot Games ont annoncé une collaboration qui s’est concrétisée dans Just Dance 2021, le jeu de danse de la société française sorti ce mois-ci. K / DA, le groupe de k-pop virtuel (quelque chose comme une pop coréenne Gorillaz) composé de champions de League of Legends, a récemment sorti un EP, All Out. Un de ses thèmes, “DRUM GO DUM”, vous pouvez danser dans Just Dance.

D’après Polygon, la chanson est disponible gratuitement pour une durée limitée uniquement: au 25 février 2021. Après cette date, seuls ceux Abonnés Just Dance Unlimited: un mois coûte 3,99; trois mois 9,99, un an 24,99 et un jour coûte 2,99.

“DRUM GO DUM” présente les voix de Aluna, Wolftyla et Bekuh BOOM. La chorégraphie que les joueurs reproduiront (ou tenteront de reproduire) dans le jeu de danse d’Ubisoft est l’œuvre de Bailey Sok, du groupe Just Plain Dancin, qui a conçu les pas de danse pour le concept vidéo officiel de la chanson du groupe formé par les champions LoL Ahri, Evelynn, Akali et Kai’Sa.

Plus de 40 titres dans le nouveau Just Dance

Just Dance 2021 est sorti dans le passé 12 novembre sur toutes les plateformes: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X / S, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia. Il l’a fait avec un répertoire de plus de 40 chansons qui comprend des succès pop actuels, des chansons incontournables des deux dernières décennies et même des bandes sonores de Pixar.

Les joueurs qui veulent l’essayer peuvent le faire téléchargement gratuit de la démo, qui comprend les chansons Rain on Me de Lady Gaga et Ariana Grande; et Paca Dance de The Just Dance Band, via Nintendo eShop (Switch), PlayStation Store (PS4 et PS5) et Microsoft Store (Xbox One et Xbox Series X / S).