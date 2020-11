Sony Playstation 5 :

Square Enix a annoncé que le super-héros Kate évêque rejoint les vengeurs ensuite 8 décembre avec une campagne gratuite pour Marvel’s Avengers. Opération Kate Bishop: prendre AIM est le nom officiel de ce contenu gratuit qui ajoute le personnage, l’histoire, un méchant (le Superadaptoid) et d’autres nouvelles.

L’histoire de Kate Bishop commencera peu de temps après où était la campagne des Réunos du jeu de base. Les événements qui ont donné naissance au nouveau complot ont commencé il y a des semaines avec le Missions de Tachyon qui est apparu à la table de guerre. En prenant AIM, les joueurs contrôleront Bishop, qui voit comment son le mentor Clint Barton (Hawkeye) disparaît tout en enquêtant sur la disparition de Nick Fury également.

Cet incident conduira Bishop à enquêter sur les failles de Tachyon qui modifient déjà le temps découvrez un nouveau plan IMA diabolique, il doit donc collaborer avec les Avengers pour arrêter la société. Cependant, cette histoire est la première moitié de l’arc de l’histoire de Hawkeye. De bonne heure 2021 rejoindra Clint Barton sur le campus pour arrêter IMA.

Selon les rumeurs, les personnages suivants seraient Black Panther et War Machine

Dans la vidéo insérée dans ce paragraphe, vous pouvez voir les développeurs de Crystal Dynamics et Eidos Montréal plonger dans Kate Bishop. En outre, à la fin de l’actualité, vous pouvez voir une galerie de nouveaux images officielles de ce contenu supplémentaire gratuit, qui ne sera pas le dernier. Square Enix prévoit d’étendre le titre avec de nouveaux personnages et histoires, et les pools jouent déjà à Black Panther et War Machine.

Marvel’s Avengers est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Le titre est rétrocompatible avec les nouvelles consoles, Xbox Series X / S et PS5, mais la version optimisée pour ces systèmes a été retardée jusqu’en 2021. Bien que des millions d’unités aient été vendues dans le monde, Square Enix n’est pas satisfait des résultats économiques. de sa production de plusieurs millions de dollars.