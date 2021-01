Sony Playstation 5 :

Katsuhiro Harada, producteur et réalisateur chez Bandai Namco, l’a révélé lors d’un show live sur Piro Live! Spécial Nouvel An 2021 sur lequel vous travaillez le projet avec le coût le plus élevé de l’histoire de l’entreprise. Harada est surtout connu pour son travail dans la série Tekken et d’autres séries de combat – SoulCalibur, Street Fighter X Tekken, Pokkn Tournament – mais ce nouveau titre n’appartient pas à ce genre et il n’a pas donné plus de détails.

“Je pense honnêtement que cela pourrait être le projet le plus coûteux à développer dans l’histoire de Bandai Namco. C’est incroyable que les supérieurs l’ont approuvé. en raison du coronavirus, nous n’avons pas pu démarrer correctement“dit H arada.” Je développe d’autres choses en dehors des jeux de combat. Je ne pense pas que je ferai jamais un autre jeu de combat à l’exception de Tekken. Mais je ne commenterai pas davantage le projet pour le moment. “

Il est difficile de savoir s’il s’agit d’une nouvelle licence ou est en charge d’une série de l’entreprise comme Tales of. Harada a été producteur de quelques versions non liées à la lutte comme Lost Reavers ou Summer Lesson pour PS VR, mais aucun d’entre eux ne semble pouvoir devenir un blockbuster. En 2019, il a été promu à la tête de la division combats et esports de Bandai Namco, ainsi que directeur général.

Projets à venir de Bandai Namco

Bandai Namco a annoncé pour cette année Digimon Survive, qui a été retardé à plusieurs reprises, Tales of Arise, un nouvel épisode de sa saga de jeux de rôle vétéran, Scarlet Nexus, un nouveau jeu d’action de style anime, Zoids Wild: Infinity Blast et Elden Ring tant attendu de FromSoftware, qui reste sans date annoncée.