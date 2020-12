Sony Playstation 5 :

Keiichiro Toyama, directeur de Silent Hill, Siren et Gravity Rush, a récemment annoncé son départ du studio japonais de Sony pour se concentrer sur un projet plus personnel avec un certain nombre d’amis partageant une vision créative commune. Ensemble, ils ont annoncé la création de Studios de jeux Bokeh, une équipe qui jusqu’à présent n’avait donné que peu de détails de votre nouveau projet mais aujourd’hui, il a révélé plus d’informations sur ce qui sera son premier jeu vidéo.

L’a fait dans un entretien accordé à IGN Japon dans lequel il a expliqué, comme titre principal, que le premier jeu de Bokeh Game Studios sera un titre d’action-aventure avec une touche d’horreur, mais qu’il ne sera pas un jeu éminemment effrayant, comme certains semblaient le souligner après l’annonce de sa nouvelle étude: “Si quelque chose que vous pouvez dire, c’est que être un jeu plus orienté vers l’horreur. Mais à la fois être une expérience divertissante, plutôt qu’un titre hardcore du genre“.

Un jeu multiplateforme qui sort en 2023

Il a également confirmé que être un jeu multiplateforme, bien que son développement soit principalement orienté vers l’informatique: “Nous travaillons avec le PC comme base principale, mais nous espérons que le nombre de consoles sera le mieux. “Attention, nous ne pouvons pas nous attendre à voir ce nouveau jeu de si tôt. producteur de studio, Kazunobu Sato, espère le voir publié en 2023: “Nous sommes toujours avec des prototypes de développement, et durent environ 3 ans au total. Nous espérons donc que le jeu sortira à ce moment-là. “

Keiichiro Toyama a abordé dans sa récente annonce la raisons pour lesquelles vous avez décidé de vous lancer indépendamment dans le développement. Dans ses déclarations, il a assuré que dans l’industrie “rien n’a vraiment changé” depuis son arrivée, mais que “cela a connu une croissance rapide à l’échelle mondiale et a changé radicalement”, il a donc estimé qu’il avait besoin d’un changement pour libérer sa vision créative: «C’est pourquoi j’ai décidé d’être indépendant», a-t-il expliqué.