Sony Playstation 5 :

PlayStation a fermé le site officiel de Killzone, la série de shooter de science-fiction créée en 2004 par Jeux de guérilla, également responsable de la saga qui a commencé avec Horizon: Zero Dawn. Le portail redirige les visiteurs vers le site officiel PlayStation. Les serveurs pour multijoueur des jeux qui les avaient encore actifs n’ont pas été affectés. Cependant, le Web permet aux joueurs de Killzone: Shadow Fall pour PlayStation 4 créer et gérer des clans, quelque chose qui n’est plus possible.

“Le site officiel de la série KILLZONE a été retiré. Désormais, les visiteurs de Killzone.com seront dirigés vers PlayStation.com”, indique le instruction qui apparaît lors de l’entrée sur le Web. “Bien que ce changement n’affecte pas le multijoueur en ligne, les statistiques des joueurs ou les données de classement pour Killzone Mercenary et Killzone: Shadow Fall, il n’est plus possible de créer ou de gérer des clans dans Killzone Shadow Fall. Nous nous excusons pour cet inconvénient.”

L’avenir de la saga est inconnu

La déclaration se ferme remercier les fans de la série “enthousiasme et soutien” à travers les années. Les Guerrilla Games sont actuellement plongés dans le développement d’Horizon II: Forbidden West. En 2017, alors responsable de l’étude, Hermen Hulst, n’a pas précisé s’ils prévoyaient de revenir à la série ou s’ils l’avaient complètement mise de côté pour se concentrer sur l’histoire d’Aloy: “C’est vraiment excitant d’entendre qu’il y a un tel appétit parmi les fans. C’est une saga et un univers que nous aimons passionnément.” Dans le même entretien avec l’Académie des arts et sciences interactifs, il a ajouté: “Tout ce que je peux dire, c’est que nous avons toujours aimé l’univers de Killzone et la série, et nous le faisons toujours. Nous partageons cette passion avec beaucoup de nos fans.”

Le dernier opus de la série, Killzone: Shadow Fall, date de Novembre 2013; était un jeu de lancement PlayStation 4. Les serveurs multijoueurs en ligne Killzone 2 et Killzone 3 pour PlayStation 3 ont fermé en 2017. Ils continuent à prendre en charge les jeux PS4 et PS Vita.

Lancement de Guerrilla Games et PlayStation Studios Horizon II: Forbidden West pour PS4 et PS5 en 2021 en Espagne et dans le reste du monde. Des informations non officielles avancées par VGC ont assuré que l’étude prévoit l’histoire d’Aloy comme un trilogue, bien que la même source ait assuré que la suite sera exclusive à la nouvelle console Sony.